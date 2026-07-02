L'OM reçoit une offre pour Greenwood, ce n'est pas la Roma

Je prefererais carrement qu'on le garde
dès qu'on prononce le nom de Zeroual, il y a beaucoup de marseillais qui ont les poils hérissés, peut-être que lui aussi, il pourrait se demander pourquoi et se remettre un peu en question non ?
Donc 10: transfert en quelques jours... Et vous venez pavaner sur les articles de l'OM. Bande de trolls,ya que sur foot 01 que vous existé
l'Autriche va marquer en premier et l'Espagne va marquer deux buts dans les arrêts de jeu
Si, le n° 33.
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L’Atletico Madrid ha recapitato una offerta al Marsiglia per Greenwood, stamane. La Roma ha accordo totale con il ragazzo e con il club francese per quanto concerne la parte fissa, ma sta ancora discutendo dei bonus. È corsa a due: non ci sono altre pretendenti credibili per il
Archiviato - negativamente - lo scoglio Settlement Agreement, la Roma riprende i colloqui con Mason Greenwood. I giallorossi, per il ventiquattrenne del Marsiglia, devono battere la concorrenza dell’Atletico Madrid. Al momento non risulta alcuna pista turca.