L'OM reçoit une offre pour Greenwood, ce n'est pas la Roma

Les négociations stagnent entre l'OM et la Roma pour le transfert de Mason Greenwood. Un club a décidé d'en profiter.

Le départ de Mason Greenwood est le principal levier pour lancer le mercato de l’OM . Le joueur est courtisé par Fenerbahce, mais veut aller à la Roma et a déjà trouvé un accord pour son contrat avec le club italien. Seul problème, mais de taille, l’offre de la Roma est bien inférieure aux prétentions de l’OM, qui les a déjà revues à la baisse. Les discussions se poursuivent, y compris entre les propriétaires américains des deux clubs, mais il faut bien constater que cela n’avance guère.

L'Atlético a fait une offre ce jeudi

L’occasion est donc rêvée pour l’Atlético de Madrid de frapper un grand coup. La formation de Diego Simeone est intéressée de longue date par Mason Greenwood, et le voulait même quand il évoluait non loin de là, à Getafe. A la recherche de joueurs offensifs décisifs, les Colchoneros estiment que l’Anglais est le joueur idéal pour compenser le départ d’Antoine Griezmann, et compléter une nouvelle animation offensive avec Kang-In Lee du PSG.

Mais l’Atlético n’a pas encore vendu Julian Alvarez, qui veut partir et vaut plus de 100 millions d’euros, et a besoin d’attendre car le club madrilène ne peut pas acheter avant de vendre, de peur d’être obligé de brader son attaquant argentin. Résultat, selon les informations de Fichajes, le plan est de séduire Greenwood et de trouver un accord avec lui, comme l’a fait la Roma, pour le faire patienter en attendant que le mercato se délie.

Une situation qui n’arrangerait pas l’OM, qui essaye tant bien que mal de vendre son meilleur buteur des deux dernières saisons à la Roma. A l’heure actuelle, l’Atlético se dit capable de s’aligner sur l’offre de la Louve, et aurait fait parvenir à l'OM une première proposition pour montrer son intérêt selon le journaliste Luca Cerchione. Impossible d'en connaitre le montant pour le moment. De quoi faire hésiter encore quelques semaines Mason Greenwood. Ce serait un choix de plus pour l’Anglais, mais une mauvaise nouvelle pour Marseille, qui a besoin d’une vente copieuse pour enfin avancer dans son recrutement.