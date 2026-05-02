L’OM recalé, il préfère rester en réserve

Malgré l’agitation en interne, l’Olympique de Marseille a commencé à préparer son mercato estival. Le club phocéen a repéré le jeune Anglais Michel Boni. Mais l’attaquant de la réserve de Brentford, également convoité par deux autres formations de Ligue 1, n’est pas emballé à l’idée de venir.

A l’exception du Paris Saint-Germain, qui vit dans un autre monde grâce à la puissance financière du Qatar, tous les autres pensionnaires de Ligue 1 adoptent des stratégies similaires. La crise des droits TV les oblige à réduire leur train de vie, à enregistrer des ventes et à privilégier un recrutement malin. L’Olympique de Marseille n’échappe pas à la règle et apparaît également sur le marché des jeunes joueurs à la fois prometteurs et méconnus. Le club phocéen est effectivement annoncé sur la piste menant à Michel Boni (18 ans).

D’après le journaliste de Football Insider Pete O'Rourke, l’Olympique de Marseille, qui ignore encore l’identité de son futur directeur sportif, suit l’attaquant de la réserve de Brentford, tout comme le LOSC et Angers. Mais ces trois courtisans français se sont rapidement heurtés à un mur sur ce dossier. Au lieu d’envisager un départ à l’étranger, le jeune Anglais a choisi de prolonger avec les Bees. L’avant-centre ambidextre a trouvé un accord avec ses dirigeants pour un nouveau contrat de quatre ans.

Michel Boni a donc privilégié la stabilité à un moment important de son début de carrière. Alors qu’il vient d’atteindre la majorité en mars dernier, le prodige de Brentford a déjà tranché en ce qui concerne sa nationalité sportive. Le natif de Milton Keys en Angleterre avait l’opportunité de représenter les Three Lions, la Côte d’Ivoire et même l’équipe de France. Mais c’est le Bénin qui a fini par obtenir ses faveurs. A croire que l’Hexagone ne fait vraiment pas partie de ses plans.