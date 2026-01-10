ICONSPORT_270916_0172 (1)

L'OM prévient la Roma, c'est 30 ME pour Vaz

OM10 janv. , 12:40
parCorentin Facy
Incapable de convaincre son attaquant de prolonger, l’OM envisage une vente de Robinio Vaz au mercato d’hiver. Mais pas à n’importe quel prix.
Tube de l’été à l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz pourrait finalement quitter le club phocéen au mois de janvier. C’est une surprise puisque Roberto De Zerbi a témoigné de sa confiance à l’égard de l’attaquant de 19 ans durant cette première partie de saison, l’utilisant de façon régulière en championnat mais aussi en Ligue des Champions. Auteur de 4 buts en Ligue 1, le supersub marseillais est finalement sur le départ. En cause, des négociations au point mort pour la prolongation de contrat de l’ancien Sochalien, lié à l’OM jusqu’en 2028.
Pablo Longoria et Medhi Benatia ne veulent pas prendre le risque de conserver Robinio Vaz et de le voir partir libre dans quelques années. Surtout, la cote du joueur a explosé grâce à sa première partie de saison aboutie. L’état-major de l’OM veut en profiter comme le confirme Eleonora Trotta, journaliste pour le Corriere dello Sport. Sur son compte X, notre consoeur a révélé que l’Olympique de Marseille réclamait 30 millions d’euros au minimum pour se séparer de son international U19 français.

L'OM n'écoutera pas les offres inférieures à 30ME

Une somme importante quand on sait que Robinio Vaz a démarré avec les professionnels il y a moins d’un an et que son expérience est encore très limitée. Mais les Phocéens souhaitent tirer profit de l’énorme cote de leur joueur sur le marché des transferts. Dans le viseur de plusieurs clubs en Angleterre et en Allemagne, Robinio Vaz suscite également des intérêts en Ligue 1 (Strasbourg, Paris FC) ainsi qu’en Italie.

OM : La Roma craque pour Robinio VazOM : La Roma craque pour Robinio Vaz
Ces dernières heures, c’est l’intérêt de l’AS Roma, qui souhaite rajeunir son secteur offensif à la demande de Gian Piero Gasperini, qui a été évoqué par la presse italienne. Autant dire que l’OM et Robinio Vaz risquent de crouler sous les offres lors de ce mois de janvier. Le joueur de son côté a vu Amine Gouiri revenir de blessure à son poste à Marseille et son temps de jeu s'est effondré depuis le mois de décembre. La preuve peut-être que le moment idéal est venu pour un transfert. Reste à trouver le club en Europe qui acceptera de s’aligner sur les demandes financières de l’Olympique de Marseille.
1
Loading