OM : La Roma craque pour Robinio Vaz

Véritable sensation du début de saison de l'Olympique de Marseille, Robinio Vaz est au cœur d'une situation délicate concernant son avenir. Les négociations pour une prolongation sont au point mort, et l'AS Roma compte bien en profiter.

L'avenir de Robinio Vaz est sur toutes les lèvres dans la sphère marseillaise. Récemment, on apprenait que la direction phocéenne avait tenté de le convaincre de signer un nouveau contrat avec une revalorisation importante de son salaire. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia étaient prêts à multiplier ses émoluments actuels par six. Toutefois, les négociations n'ont pas encore abouti et les décideurs de l' OM ont décidé d'ouvrir la porte à une vente pour profiter de sa cote grimpante. Une situation qui a très rapidement mené à des spéculations concernant l'identité de son futur club en cas de départ. Et parmi les prétendants, on retrouve désormais l'AS Roma.

Robinio Vaz a la cote en Italie

Selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, Robinio Vaz est dans le viseur de l'AS Roma. Le club de la Louve, à la recherche d'un renfort à la pointe de son attaque à la demande de Gian Piero Gasperini, a coché plusieurs noms sur sa liste, parmi lesquels on retrouve la pépite marseillaise. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives cette saison, le jeune attaquant de 18 ans fait rêver. Toutefois, l'actuel 5e de Serie A est bien conscient qu'il sera difficile de lutter pour s'adjuger ses services à bas prix, ajoute le célèbre journaliste italien.

Pour rappel, Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui ont toujours pour priorité de le prolonger, sont quand même prêts à le vendre en cas d'offre comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Un montant qui fait logiquement réfléchir des clubs intermédiaires comme la Roma, qui ne disposent pas des mêmes moyens que d'autres prétendants comme Aston Villa et qui auront bien du mal à s'aligner sur un tel montant.