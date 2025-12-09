ICONSPORT_275220_0006

L'OM a trouvé son buteur, il vaut zéro euro

OM09 déc. , 12:20
parCorentin Facy
Déjà lancé à la recherche de bonnes opportunités pour l’été 2026, l’OM est proche d’un accord avec Ayoub El Kaabi pour la signature du buteur marocain en tant que joueur libre dans six mois.
Mehdi Benatia et Pablo Longoria aiment flairer les bons coups sur le marché des transferts et les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont sur le point d’en concrétiser un nouveau. Libre dans six mois, l’attaquant marocain Ayoub El Kaabi (60 sélections) pourrait rejoindre l’OM pour zéro euro. Et pour cause, le site Sports Boom est catégorique : le club phocéen est sur le point de signer un pré-accord avec l’attaquant de 33 ans, dont le contrat avec l’Olympiakos expire en juin prochain.
Auteur de 15 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison (dont 2 buts en Ligue des Champions), le Lion de l’Atlas est très apprécié en interne du côté de l’Olympique de Marseille, où l’on s’attend à perdre au moins un avant-centre parmi Aubameyang, Vaz ou Gouiri l’été prochain en fonction des offres. L’opportunité de faire venir Ayoub El Kaabi gratuitement était trop belle pour Medhi Benatia, sur le point de rafler la mise malgré la volonté de l’Olympiakos de le prolonger depuis plusieurs mois. « Mais les négociations entre le leader du championnat grec et le joueur sont au point mort depuis plusieurs mois. L’OM courtisait le meilleur buteur de Grèce depuis longtemps et nos sources affirment que Marseille a enfin obtenu gain de cause » explique le média. 
C’est un très gros coup sportif et financier que l’OM pourrait donc boucler en s’assurant dès maintenant une première recrue gratuite pour le mercato estival de 2026. Reste maintenant à voir dans quel rôle l’Olympique de Marseille souhaite recruter Ayoub El Kaabi, toujours très performant mais qui ne représente clairement pas l’avenir à 33 ans. A l’instar d’un Pierre-Emerick Aubameyang, l’international marocain apportera en tout cas son immense expérience au vestiaire olympien même s’il n’évolue en Europe que depuis 2023 après des passages au Maroc, en Turquie et au Qatar.
Derniers commentaires

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

On ne sait plus. Petite équipe mais cinquième, petits joueurs mais de bons éléments. Une équipe solidaire, très volontaire qui donne tout sur le terrain mais qui ne sait pas se défonser contre une équipe de bas de tableau (Lorient) alors que tous les concurents ou presque ont perdu. Bref , du blanc , du gris du noir, beaucoup d'espoir et beaucoup de trouille. Allez les gones

Le Qatar rachète un troisième club européen

Demeuré, le PSG utilise t’il les meme méthodes que ton escroc d’ex dirigeant ? On a acheté des joueurs via Braga? Ca nous sert juste à relancer des joueurs ou lancer des jeunes déjà présents dans notre club, pas a magouiller des comptes et faire du trade à la Madoff. Pas possible d’être aussi con je suis persuadé que t’es un faux compte d’un gestionnaire du site pour lancer des coms d’abruti pour faire générer du flux et des commentaires.

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

C’est pas pour rien qu’il a signé au LoL le Fonfon…😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Qatar rachète un troisième club européen

Là... Personne ne va hurler sur la multipropriété du Qatar. C'était tellement mieux de s'en prendre à Textor. Les faux culs sont de sortie !

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

5è … mais à 2 points du 8è … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

