L'OM a trouvé son buteur, il vaut zéro euro

Déjà lancé à la recherche de bonnes opportunités pour l’été 2026, l’OM est proche d’un accord avec Ayoub El Kaabi pour la signature du buteur marocain en tant que joueur libre dans six mois.

Mehdi Benatia et Pablo Longoria aiment flairer les bons coups sur le marché des transferts et les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont sur le point d’en concrétiser un nouveau. Libre dans six mois, l’attaquant marocain Ayoub El Kaabi (60 sélections) pourrait rejoindre l’OM pour zéro euro. Et pour cause, le site Sports Boom est catégorique : le club phocéen est sur le point de signer un pré-accord avec l’attaquant de 33 ans, dont le contrat avec l’Olympiakos expire en juin prochain.

Auteur de 15 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison (dont 2 buts en Ligue des Champions), le Lion de l’Atlas est très apprécié en interne du côté de l’Olympique de Marseille, où l’on s’attend à perdre au moins un avant-centre parmi Aubameyang, Vaz ou Gouiri l’été prochain en fonction des offres. L’opportunité de faire venir Ayoub El Kaabi gratuitement était trop belle pour Medhi Benatia, sur le point de rafler la mise malgré la volonté de l’Olympiakos de le prolonger depuis plusieurs mois. « Mais les négociations entre le leader du championnat grec et le joueur sont au point mort depuis plusieurs mois. L’OM courtisait le meilleur buteur de Grèce depuis longtemps et nos sources affirment que Marseille a enfin obtenu gain de cause » explique le média.