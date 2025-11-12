ICONSPORT_275433_0170
Arthur Vermeeren - Olympique de Marseille

L'OM peut s'offrir le Sergio Busquets belge pour 20ME

OM12 nov. , 11:00
parClaude Dautel
4
Lors du dernier mercato d'été, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont trouvé un accord avec Leipzig pour se faire prêter avec option d'achat Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge s'est bien adapté à l'OM où on en fait déjà un futur cador de Marseille.
Lorsqu'ils ont obtenu le prêt payant d'Arthur Vermeeren, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont pris soin de prévoir une option d'achat, laquelle serait de 20 millions d'euros. Longoria et Benatia ont bien compris que le milieu international belge est capable d'apporter un vrai plus dans l'équipe de Roberto De Zerbi. Même s'il n'est pas un titulaire indiscutable aux yeux de l'entraîneur italien de l'OM, à chaque fois que De Zerbi a fait appel à Vermeeren, il n'a pas été déçu. Alors, l'avenir du joueur de 20 ans semble de plus en plus proche de s'écrire dans la durée du côté de Marseille où l'on se prépare à lever l'option d'achat de 20ME. Pour ce prix-là, le club phocéen s'offre un joueur au talent dont on mesure encore mal les limites. C'est ce qu'explique dans La Provence ,Thierry Siquet, ancien sélectionneur des U19 belges, qui a eu le joueur de l’OM sous ses ordres.

L'OM a fait un excellent choix au mercato

Pour l'ancien défenseur belge, il est clair qu'Arthur Vermeeren est un joueur au potentiel énorme et que l'Olympique de Marseille ne s'est pas trompé en allant le chercher à Leipzig. Et cela même si Thierry Siquet admet avoir été étonné du choix du joueur, lequel est d'une nature paisible, et bien loin du côté volcanique de l'OM. « Son départ à Marseille m’a surpris par rapport à son caractère. Ça tranche totalement avec son apparence et sa personnalité. Il est très calme, plus il est discret, mieux il se sent, explique celui qui a dirigé Arthur Vermeeren chez les U19. Mais sur le plan footballistique, Siquet est convaincu que c’est une énorme pioche pour l’OM. Toutes proportions gardées, et vraiment de très loin, il me fait penser à Sergio Busquets. On ne le voit pas, ou rarement, mais quand on le voit ça veut dire que l’équipe tourne. Il voit les choses avant les autres (...) Physiquement, c'est un marathonien. »
4
