Vermeeren et Geertruida à l'OM, les prix révélés

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Olympique de Marseille accélère en cette fin de mercato et a trouvé un accord avec Leipzig pour les venues d’Arthur Vermeeren et de Lutsharel Geertruida. Deux renforts dont le prix est maintenu connu.

A la recherche de plusieurs renforts en cette fin de mercato, l’Olympique de Marseille a appuyé sur l’accélérateur ce samedi. Le club phocéen a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour les arrivées au club du jeune milieu défensif Arthur Vermeeren ainsi que pour le polyvalent défenseur Lutsharel Geertruida. Les deux joueurs sont attendus dans la cité phocéenne dans les heures à venir et les détails économiques de ces deux opérations distinctes commencent à filtrer.

🔵⚪️ Arthur Vermeeren to Olympique Marseille, details of the deal 🇧🇪



€1.5m loan fee, €20m buy option clause not mandatory, salary covered by OM.



He’ll be in Marseille tonight. 🔜 pic.twitter.com/54v3aKA8uw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

En ce qui concerne Arthur Vermeeren, Fabrizio Romano nous apprend qu’il s’agit d’un prêt payant à 1,5 millions d’euros avec une option d’achat à 20 millions d’euros. Précision cruciale, l’option d’achat de l’international espoirs belge n’est pas obligatoire. L’OM aura donc le choix de payer ou pas les 20 millions d’euros à la fin de la saison pour recruter, ou non, le milieu défensif passé par l’Atlético de Madrid. La situation est différente concernant Lutsharel Geertruida puisque selon Foot Mercato, il s’agira pour l’international néerlandais de 25 ans d’un prêt avec obligation d’achat.

Un package à 40 ME pour Geertruida et Vermeeren

Le prix est également fixé aux alentours des 20 millions d’euros, un prix logique qui correspond à la somme payée par le RB Leipzig pour le recruter en provenance de Feyenoord. L’OM devrait rapidement officialiser ces deux arrivées, qui ne seront à priori pas les dernières du mercato estival. Le club phocéen est toujours au travail pour recruter Nayef Aguerd ainsi qu’Edon Zhegrova. De plus, un deuxième renfort au milieu de terrain est envisagé, notamment en cas de départ d’Adrien Rabiot. Mais pour l’heure, c’est encore le flou total autour de l’international français, dont on ignore s’il reportera le maillot de l’OM cette saison.