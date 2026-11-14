L’OM perd gros, McCourt se console avec 3 ME

Contraint de vendre sous la pression de l’actionnaire Frank McCourt, l’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille Medhi Benatia avait vendu le jeune Darryl Bakola à Sassuolo pour un faible montant. Quelques mois plus tard, le club phocéen pourrait seulement récupérer des miettes.

Connu pour son franc-parler, Medhi Benatia profite de chaque sortie médiatique pour dénoncer les coupables. L’ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille s’en prend aux joueurs et à leur mentalité, à Pablo Longoria, voire au propriétaire Frank McCourt qui ne l’aurait pas informé de la réelle situation économique. L’actuel consultant de Canal+ n’est pourtant pas non plus irréprochable. On peut notamment pointer sa responsabilité sur le cas Darryl Bakola.

Sous la pression de l’actionnaire américain, Medhi Benatia s’était empressé de vendre le milieu de terrain l’hiver dernier. Le minot refusait de prolonger alors que son contrat expirait en 2027. Sassuolo avait ainsi négocié son transfert pour seulement 10 millions d’euros (+ 2 millions d’euros en bonus), en laissant 10% des droits du jeune talent à l’Olympique de Marseille. Quelques mois plus tard, force est de constater que la direction olympienne avait réalisé une très mauvaise affaire. Darryl Bakola se montre à son avantage en Italie, à tel point que sa cote a grimpé en flèche.

Le milieu de 18 ans plaît particulièrement à la Juventus Turin qui, d’après La Gazzetta dello Sport, serait prête à conclure un accord avec Sassuolo dès cet hiver afin de l’accueillir l’été prochain. Ce serait une manière de devancer la concurrence de clubs anglais sur ce dossier. La source ne révèle pas le montant exigé par les Neroverdi. En tout cas, les Turinois prévoient de miser entre 25 et 30 millions d’euros sur l’international Espoirs français. Le montant donne forcément des regrets à l’Olympique de Marseille qui pourrait néanmoins récupérer 3 millions d’euros grâce au pourcentage conservé.