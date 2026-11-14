Zidane démonte cette sale rumeur avec Mbappé

Depuis plusieurs jours, certains médias affirment que les relations entre Zinedine Zidane et Kylian Mbappé ne seraient pas idéales. Interrogé sur ces rumeurs, le sélectionneur de l'équipe de France a tenu à les démentir fermement.

Tout ce qui concerne l'équipe de France, et plus encore Mbappé et Zidane, deux stars du foot tricolore, prend une importance colossale dans notre pays. Ce sujet est même abordé dans des émissions grand public, telles que celle de Cyril Hanouna, lequel a contribué à relayer des supposées informations sur une énorme crispation entre le successeur de Didier Deschamps et le dauphin d'Harry Kane dans la course au Ballon d'Or. Globalement, Zinedine Zidane estime que Kylian Mbappé ne serait venu avec une motivation énorme lors des rassemblements de septembre et de novembre. Et qu'il aurait empêché de Mbappé de repartir à Madrid après le souci physique rencontré par le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. A la veille du match contre la Turquie, Zinedine Zidane est revenu sur ces rumeurs et a clairement tordu le cou à toutes ces suppositions sur sa relation avec Kylian Mbappé.

Zidane dégonfle une rumeur insistante

Après avoir confirmé que Kylian Mbappé était disponible pour ce qui sera le dernier match de l'équipe de France en 2026, ce dont il se réjouit, le sélectionneur national a balayé l'hypothèse d'une embrouille avec la star du Real Madrid. « Apparement des gens veulent faire passer ce message. Je ne comprends pas ce qui se dit, mais ce n'est pas bien grave. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le débat. J'ai la relation d'un entraîneur avec son joueur et ça se passe parfaitement. Je ne peux pas empêcher les gens de dire ce qui se dit. Mais ce sont des bêtises, c'est dommage. Oui, les choses me reviennent, forcément. Mais c’est assez agaçant », a reconnu Zinedine Zidane, qui espère ainsi mettre un point final à ce dossier.

Il n'est cependant pas certain que ce soit le cas, car Kylian Mbappé est devenu clivant en France. Les fans et les haters se déchaînent sur les réseaux sociaux, on l'a encore vu lors de la récente affaire avec la Chine qui a suivi la remise du Ballon d'Or. Les malheurs du joueur français du Real Madrid ont clairement fait le bonheur d'un paquet de monde, ce qui est tout de même étonnant. Alors, pendant le match France-Turquie, le comportement de Kylian Mbappé sur et dehors du terrain sera observé de près.