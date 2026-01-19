L’OM oublie Abdelli avec un transfert à 18 ME

ICONSPORT_274595_0014

Face aux difficultés rencontrées pour faire venir Himad Abdelli en janvier, l’OM pourrait se tourner vers le Brésil afin de renforcer son milieu de terrain. Le club phocéen est prêt à dégainer pour recruter Jorge Carrascal.
Cela semble évident, l’Olympique de Marseille souhaite recruter un meneur de jeu cet hiver. Depuis plusieurs jours, Medhi Benatia et Pablo Longoria tentent de finaliser l’arrivée d’Himad Abdelli. L’international algérien a trouvé un accord avec l’OM, mais les négociations avec Angers sont pour l’instant au point mort. Le club olympien ne souhaite pas s’aligner sur le prix fixé par le SCO, à savoir 4 millions d’euros, pour recruter un joueur dont le contrat expire dans six mois.

L'OM toujours à fond sur Jorge Carrascal 

Pour l’heure, difficile de savoir si un accord sera trouvé et si Himad Abdelli rejoindra l’OM dès le mercato hivernal. En attendant, l’état-major olympien explore d’autres pistes. L’une d’entre elle mène à Jorge Carrascal, milieu offensif colombien de Flamengo. A en croire le journaliste Julio Miguel Neto, l’Olympique de Marseille a manifesté un vif intérêt pour recruter l’ancien joueur du CSKA Moscou, au point qu’une offre aux alentours de 18 millions d’euros pourrait rapidement être envoyée par Pablo Longoria.
« L'Olympique de Marseille continue de manifester un vif intérêt pour la signature de Jorge Carrascal de Flamengo » explique le journaliste avant de poursuivre sur X. « Malgré les démarches du club français, Flamengo maintient une position ferme et, pour le moment, n'entend pas négocier la vente de joueurs considérés comme titulaires dans l’effectif. L'objectif de Marseille est de tenter de s'attacher les services du joueur durant ce mercato, pour un montant qui pourrait avoisiner les 18 millions d’euros » ajoute le journaliste sud-américain, pour qui l’Olympique de Marseille va tenter de recruter Jorge Carrascal lors de ce mercato hivernal.
Reste à voir si ce dossier est lié à celui d’Himad Abdelli dans l’esprit des dirigeants phocéens, ou si ces deux transferts potentiels n’ont rien à voir. Quoi qu’il en soit, difficile d’imaginer l’OM recruter à la fois Abdelli et Carrascal, deux joueurs qui évoluent au même poste et qui plus est dans un secteur de jeu déjà bien fourni au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi.

Loading