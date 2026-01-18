ICONSPORT_273724_0033

Lautaro Rivero, la trouvaille de l'OM en Argentine

OM18 janv. , 19:30
parCorentin Facy
0
L’OM prépare déjà le mercato estival et a identifié une cible idéale en Argentine en la personne de Lautaro Rivero, brillant à River Plate et déjà appelé par Lionel Scaloni en sélection.
L’été dernier, l’Olympique de Marseille a fait du secteur défensif sa priorité sur le marché des transferts. Les dirigeants phocéens ont envoyé du lourd en recrutant Emerson, Pavard, Aguerd ou encore Medina. Un recrutement important qui ne devrait pas empêcher les dirigeants phocéens de faire venir un nouveau défenseur central l’été prochain. Et pour cause, Leonardo Balerdi n’est pas certain de rester tandis que Benjamin Pavard n’est que prêté par l’Inter Milan.

L'OM s'intéresse à Lautaro Rivero 

Selon la presse argentine, un joueur a d’ores et déjà tapé dans l’oeil de Medhi Benatia et de Pablo Longoria dans l’optique du prochain mercato d’été. Il s’agit de Lautaro Rivero, brillant à River Plate et déjà convoqué par Lionel Scaloni avec l’Albiceleste (1 sélection). Le média El Crack Deportivo affirme que l’Olympique de Marseille est très intéressé par Lautaro Rivero au point d’en faire l’une de ses priorités pour l’été prochain. Un intérêt que l’entraîneur du club argentin Marcelo Gallardo voit d’un très mauvais oeil.
Et pour cause, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas du tout l’intention de laisser filer le taulier de sa défense, lequel s’est imposé comme un titulaire indiscutable à seulement 22 ans. Egalement suivi par l’Inter Milan et Palmeiras, Lautaro Rivero est pour l’instant estimé à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Nul doute que River Plate se montera un peu plus gourmand pour celui dont la cote a brutalement été boostée par sa première sélection avec l’Argentine.
A Marseille, l’arrivée de Rivero dépendra toutefois des départs. Celui de Balerdi est souvent évoqué, tout comme celui de Pavard. L’international français est prêté avec une option d’achat à 15 millions d’euros par l’Inter. Mais au vu des performances décevantes du champion du monde depuis son arrivée, difficile d’imaginer l’OM payer une telle somme pour le recruter définitivement à la fin de la saison. Un potentiel départ qui libèrerait de la place et de l’argent pour faire venir Lautaro Rivero.

