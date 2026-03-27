Le PSG prêt à tout pour éloigner Jonathan David de l'OM

En difficulté pour sa première saison à la Juventus Turin, Jonathan David pourrait retrouver la Ligue 1 cet été. Lyon et surtout Marseille sont annoncés parmi les pistes de l’attaquant canadien, tout comme le Paris Saint-Germain qui ne recule pas malgré la complexité d’un échange incluant Randal Kolo Muani.

On pourrait bien revoir Jonathan David dans notre championnat dès la saison prochaine. Depuis son départ libre l’été dernier, l’ancien joueur du LOSC ne parvient pas à s’imposer à la Juventus Turin. Ses sept buts inscrits toutes compétitions confondues reflètent bien les difficultés rencontrées par l’attaquant habitué à de bien meilleures statistiques. Les Bianconeri s’attendaient à mieux et semblent déjà tirer un trait sur l’international canadien.

Un échange trop compliqué

Très critiqué en Italie, Jonathan David ne sera pas retenu cet été, lui qui dispose encore d’une belle cote sur le marché français. Plusieurs équipes de Ligue 1 sont effectivement citées parmi ses courtisans. On parle notamment de Lyon et surtout de Marseille à qui la présence du Paris Saint-Germain sur ce dossier risque de poser problème. Outre sa puissance financière et son attractivité, le champion d’Europe possède un autre atout nommé Randal Kolo Muani. Passé par la Juventus Turin en prêt l’année dernière, l’attaquant parisien, actuellement prêté à Tottenham, serait toujours déterminé à retrouver le club turinois.

Certaines sources ont donc évoqué l’hypothèse d’un échange entre l’international français et Jonathan David. Sauf que le journaliste italien Gianni Balzarini souligne la difficulté de cette opération à cause des valeurs différentes des deux joueurs concernés. Cela n’a pas l’air de refroidir le Paris Saint-Germain apparemment prêt à négocier deux opérations différentes. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Mais il faudra suivre la réflexion de Jonathan David qui pourrait être tenté de privilégier un temps de jeu plus important après une saison compliquée.