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Le PSG prêt à tout pour éloigner Jonathan David de l'OM

PSG27 mars , 18:30
parEric Bethsy
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En difficulté pour sa première saison à la Juventus Turin, Jonathan David pourrait retrouver la Ligue 1 cet été. Lyon et surtout Marseille sont annoncés parmi les pistes de l’attaquant canadien, tout comme le Paris Saint-Germain qui ne recule pas malgré la complexité d’un échange incluant Randal Kolo Muani.
On pourrait bien revoir Jonathan David dans notre championnat dès la saison prochaine. Depuis son départ libre l’été dernier, l’ancien joueur du LOSC ne parvient pas à s’imposer à la Juventus Turin. Ses sept buts inscrits toutes compétitions confondues reflètent bien les difficultés rencontrées par l’attaquant habitué à de bien meilleures statistiques. Les Bianconeri s’attendaient à mieux et semblent déjà tirer un trait sur l’international canadien.

Un échange trop compliqué

Très critiqué en Italie, Jonathan David ne sera pas retenu cet été, lui qui dispose encore d’une belle cote sur le marché français. Plusieurs équipes de Ligue 1 sont effectivement citées parmi ses courtisans. On parle notamment de Lyon et surtout de Marseille à qui la présence du Paris Saint-Germain sur ce dossier risque de poser problème. Outre sa puissance financière et son attractivité, le champion d’Europe possède un autre atout nommé Randal Kolo Muani. Passé par la Juventus Turin en prêt l’année dernière, l’attaquant parisien, actuellement prêté à Tottenham, serait toujours déterminé à retrouver le club turinois.
Certaines sources ont donc évoqué l’hypothèse d’un échange entre l’international français et Jonathan David. Sauf que le journaliste italien Gianni Balzarini souligne la difficulté de cette opération à cause des valeurs différentes des deux joueurs concernés. Cela n’a pas l’air de refroidir le Paris Saint-Germain apparemment prêt à négocier deux opérations différentes. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Mais il faudra suivre la réflexion de Jonathan David qui pourrait être tenté de privilégier un temps de jeu plus important après une saison compliquée.
J. David

J. David

CanadaCanada Âge 26 Attaquant

World Cup

2026
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Friendly International

2026
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Champions League

2025/2026
Matchs9
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Serie A

2025/2026
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Coppa Italia

2025/2026
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Passes décisives0
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
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Monaco
4627144947389
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4427128743376
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Strasbourg
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9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
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12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
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14
Le Havre
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15
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17
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18
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