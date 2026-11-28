L'Olympique de Marseille espère pouvoir faire venir gratuitement de Naples André-Frank Zambo Anguissa, lequel est entré dans les derniers mois de son contrat. Pour cela, l'OM espère que le club italien trouvera un joueur capable de remplacer l'international camerounais, et cela tombe bien le Paris FC est sur le coup.

annonce que Giovani Manna, le directeur sportif de Naples, a déjà deux joueurs en tête. André-Frank Zambo Anguissa est sur les tablettes du club phocéen, mais dans cette possible opération, l'OM doit attendre la décision finale d'Aurélio de Laurentiis, le bouillant propriétaire de Naples. Ce dernier est plutôt du genre rugueux en affaires, et l'idée de voir le milieu camerounais revenir à Marseille gratuitement ne doit pas l'emballer. En fin de contrat en juin prochain, André-Frank Zambo Anguissa aurait déjà entamé des discussions avec Grégory Lorenzi, mais Marseille va également devoir patienter concernant l'aspect sportif. Du côté de Massimiliano Allegri, on ne laissera pas partir Zambo Anguissa pour l'OM ou pou un autre club si en contrepartie ses dirigeants ne recrutent pas un ou deux renforts en janvier prochain. Cela tombe bien, le Corriere dello Sport annonce que Giovani Manna, le directeur sportif de Naples, a déjà deux joueurs en tête.

Naples a des noms en tête pour remplacer Anguissa

Le quotidien sportif italien explique que le dirigeant napolitain a déjà ciblé l'Ivoirien Patrick Zabi (20 ans, Paris FC) et le Brésilien André (Corinthians) pour renforcer son club au prochain mercato , sachant que l'avenir de Kevin De Bruyne à Naples est également très flou. Pour en revenir au joueur du Paris Football Club, Patrick Zabi est arrivé au début de l'été dernier dans la capitale en provenance du Stade de Reims pour la coquette somme de 25 millions d'euros. Seulement titularisé une seule fois depuis le début de la saison par Liam Rosenior, le milieu international ivoirien a tapé dans l'oeil des dirigeants de Naples. Mais, il semble tout de même compliqué pour le Paris FC de laisser partir aussi vite un joueur recruté pour un tel prix.

L'Olympique de Marseille est donc en position d'attente dans ce dossier, mais les relations sont maintenues entre le club phocéen et l'entourage de Zambo Anguissa, qui pourrait retrouver un janvier prochain un club qui lui est cher. Et le milieu camerounais n'est pas du tout placardisé à Naples. La preuve, ce week-end pour le déplacement du Napoli à Sassuolo, Massimiliano Allegri devrait titulariser Zambo Anguissa à la place de De Bruyne, le joueur belge ayant un petit souci musculaire.