Le groupe du PSG pour Lorient, Nuno Mendes absent
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Le PSG a dévoilé son groupe pour la réception de Lorient en Ligue 1 ce samedi soir au Parc des Princes. Nuno Mendes, blessé, est notamment absent.
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Derniers commentaires
OL : L’arbitre a honte d’avoir annulé le pénalty
Ta mère ne m'a toujours pas rendu mon caleçon ! Je vais devoir en parlé à ton géniteur !
L'OL seul concurrent du PSG en Ligue 1, c'est confirmé
Eh bin......Merci le Qatar..... ..c'est là que l'on voit hors le PSG.......merci à lui de nous faire vibrer.....que le niveau de la L1 est d'un très très bas niveau.........pauvre football Français
OL : L’arbitre a honte d’avoir annulé le pénalty
Il n'a pas a avoir honte il n' y a RIEN
OL : L’arbitre a honte d’avoir annulé le pénalty
Réponse a Sergio33 Tant mieux.........Lyon a tellement du temps de JMA lésé les autres clubs
OM : Plus aucun match au Vélodrome, la menace ultime de l'UEFA
Bah si je peux, la preuve.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15