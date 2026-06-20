Malang Sarr première recrue de l'OM, rendez-vous décisif

L’OM va devoir flairer les bonnes opportunités lors du mercato estival. Un profil comme Malang Sarr, disponible gratuitement, intéresse grandement l’état-major du club phocéen.

En fin de contrat avec le RC Lens le 30 juin prochain, Malang Sarr ne manquera pas de prétendants cet été. Le défenseur de 27 ans a certainement réalisé la plus belle saison de sa carrière en 2025-2026. Homme de base du dispositif de Pierre Sage chez les Sang et Or, le natif de Nice a la cote en Turquie, en Arabie Saoudite et du côté de l’Espagne où l’Atlético de Madrid le surveille . Il faut dire que l’opportunité de faire venir un élément tel que Malang Sarr pour zéro euro est très tentante pour de nombreux clubs.

L'OM négocie avec Malang Sarr

En France, l’Olympique de Marseille ne cracherait pas sur un tel renfort et encore moins sans débourser le moindre euro. Le club phocéen est dans une situation financière très préoccupante et vont prioriser la venue de joueurs libres ou en prêt. Dans cette optique, Malang Sarr est très intéressant pour Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio.

« Le représentant de Malang Sarr a rencontré Marseille » a publié notre confrère, affirmant que l’Olympique de Marseille est en négociations très avancées avec l’entourage de Malang Sarr dans l’optique de ce mercato d’été. Les supporters olympiens ne diront pas le contraire, Grégory Lorenzi réaliserait un premier coup de maître en faisant venir l’un des meilleurs défenseurs centraux sur la dernière saison de Cela tombe bien, les discussions ont démarré en vue d’une possible signature du défenseur de 27 ans à l’OM selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, suivi par plus de 2 millions d’abonnés sur X.a publié notre confrère, affirmant que l’Olympique de Marseille est en négociations très avancées avec l’entourage de Malang Sarr dans l’optique de ce mercato d’été. Les supporters olympiens ne diront pas le contraire, Grégory Lorenzi réaliserait un premier coup de maître en faisant venir l’un des meilleurs défenseurs centraux sur la dernière saison de Ligue 1 sans débourser un centime.

M. Sarr France • Âge 27 • Défenseur Super Cup 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Un renfort d’autant plus précieux s’il se confirme que dans ce secteur de jeu, l’OM a de fortes chances de se faire dépouiller. Benjamin Pavard est déjà revenu à l’Inter après son prêt non-concluant tandis que Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd ne seront pas retenus en cas de belle proposition dans les semaines à venir. Futur entraîneur de l’OM même si cela n’est pas encore officiel, Bruno Genesio est certainement très favorable à la venue d’une valeur sûre de Ligue 1 telle que l’est Malang Sarr.