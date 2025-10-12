ICONSPORT_273048_0002
Adrien Rabiot

L'OM ment, Adrien Rabiot donne sa vérité

OM12 oct. , 14:00
parHadrien Rivayrand
0
L'OM et Adrien Rabiot ont mis fin à leur collaboration il y a quelques semaines. Les Phocéens ne voulaient pas garder dans leur effectif un joueur qui a dépassé les bornes. 
L'OM vit de belles semaines et compte bien continuer sur sa bonne dynamique à la fin de la trêve internationale en cours. Les dirigeants phocéens ont fait des choix forts l'été dernier lors du marché des transferts. Le portefeuille a été sorti et de grands noms ont débarqué sur la Canebière. Aussi, l'OM aura décidé de mettre fin à l'aventure marseillaise d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain, à l'origine d'une bagarre avec Jonathan Rowe, a été poussé vers la sortie. Aujourd'hui à l'AC Milan, l'ancien du PSG a su relancer sa dynamique. Mais il ne comprend toujours pas son départ de l'OM, qui n'a pas vraiment su gérer la situation selon lui. 

Rabiot ne digère pas

Lors d'une interview accordée à Téléfoot, Adrien Rabiot a en effet indiqué concernant son départ récent de l'Olympique de Marseille : « Je suis triste. Ça n’aurait jamais dû se finir comme ça, c’est incompréhensible. La décision est incompréhensible. Personne n'a compris. C'est triste et frustrant. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'on ne dise pas la vérité sur mon sujet. Je n'ai jamais été quelqu'un de violent. On me connait. Tout le monde pourra témoigner. J'ai simplement pas envie qu'on donne une mauvaise image de moi, une image erronée. C'est simplement ça. C'est la vie du foot et la vie en général. On ne maitrise pas toujours tout »

Lire aussi

OM : Paixao est en mission, le PSG trembleOM : Paixao est en mission, le PSG tremble
Voilà qui est clair pour un joueur qui n'a jamais vraiment fait dans la langue de bois. A l'AC Milan, Adrien Rabiot a tourné la page OM même s'il a apprécié son aventure dans le sud de la France. Surtout que les Lombards sont en grande forme. Sa belle forme du moment lui a notamment permis d'être titulaire contre l'Azerbaïdjan vendredi soir avec l'équipe de France et même de marquer un but au Parc des Princes. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_254096_0073
OL

OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal

ICONSPORT_250261_0025
OM

OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ

ICONSPORT_272028_0033
Mercato

11 millions d'euros pour l'OL, trois cadors s'arrachent Lukeba

cdm 2026 memphis depay sauve les pays bas en lituanie iconsport 269571 0003 398548
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche

Fil Info

14:30
OL : Un ancien Lyonnais veut imiter Ghezzal
13:40
OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ
13:20
11 millions d'euros pour l'OL, trois cadors s'arrachent Lukeba
13:05
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de dimanche
13:00
Lens : Walid Acherchour pris pour cible, il riposte
12:40
Chelsea réclame 130 millions d'euros, le PSG est KO
12:20
OM : Endrick à Marseille, deal annulé !
12:14
Maignan capitaine de la France en Islande
12:00
EdF : Liverpool adore Didier Deschamps

Derniers commentaires

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

9 sera toujours moins grand que ... 13 😘😘😘😂😁😄

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Creuse encore le ricain tu vas peut-être trouver du pétrole 😁😁😄😄 et oui oui nous 13 titres de championnat 13 !!!

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ne te rends pas malade pour ça, le gentleman bégayeur là, rires. Tu dis "je ne comprends même pas ta question" et le commentaire d'après tu affirmes avoir répondu. Décide-toi, tu as compris sa question ou pas? Simple comme bonjour. Et oui.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, les faux-fuyants dans les paroles et les vraies fuites dans les gares, le nabot de Bourges. Et oui, rires.

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Depuis 1904, ton vieux club de banlieue saigne * Il aura fallut des kilomètres cube de gaz pour enfin vous voir remporter des titres 🤣 Sans avoir 10 fois + d argent, c est dur pour vous et l histoire le montre 😘 C est grâce aux frustrés comme toi que notre club est le meilleur de France donc je te remercie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading