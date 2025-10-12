L'OM ment, Adrien Rabiot donne sa vérité

L'OM et Adrien Rabiot ont mis fin à leur collaboration il y a quelques semaines. Les Phocéens ne voulaient pas garder dans leur effectif un joueur qui a dépassé les bornes.

L' OM vit de belles semaines et compte bien continuer sur sa bonne dynamique à la fin de la trêve internationale en cours. Les dirigeants phocéens ont fait des choix forts l'été dernier lors du marché des transferts. Le portefeuille a été sorti et de grands noms ont débarqué sur la Canebière. Aussi, l'OM aura décidé de mettre fin à l'aventure marseillaise d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain, à l'origine d'une bagarre avec Jonathan Rowe, a été poussé vers la sortie. Aujourd'hui à l'AC Milan, l'ancien du PSG a su relancer sa dynamique. Mais il ne comprend toujours pas son départ de l'OM, qui n'a pas vraiment su gérer la situation selon lui.

Rabiot ne digère pas

Lors d'une interview accordée à Téléfoot, Adrien Rabiot a en effet indiqué concernant son départ récent de l'Olympique de Marseille : « Je suis triste. Ça n’aurait jamais dû se finir comme ça, c’est incompréhensible. La décision est incompréhensible. Personne n'a compris. C'est triste et frustrant. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'on ne dise pas la vérité sur mon sujet. Je n'ai jamais été quelqu'un de violent. On me connait. Tout le monde pourra témoigner. J'ai simplement pas envie qu'on donne une mauvaise image de moi, une image erronée. C'est simplement ça. C'est la vie du foot et la vie en général. On ne maitrise pas toujours tout ».

Voilà qui est clair pour un joueur qui n'a jamais vraiment fait dans la langue de bois. A l'AC Milan, Adrien Rabiot a tourné la page OM même s'il a apprécié son aventure dans le sud de la France. Surtout que les Lombards sont en grande forme. Sa belle forme du moment lui a notamment permis d'être titulaire contre l'Azerbaïdjan vendredi soir avec l'équipe de France et même de marquer un but au Parc des Princes.