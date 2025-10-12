ICONSPORT_271271_0135

OM : Endrick à Marseille, deal annulé !

OM12 oct. , 12:20
parMehdi Lunay
1
Pépite annoncée du football brésilien, Endrick est en situation d'échec au Real Madrid. L'attaquant brésilien doit s'en aller au plus vite pour récupérer du temps de jeu. L'OM est intéressé mais le joueur est beaucoup plus proche de l'Italie désormais.
La venue de Kylian Mbappé a été un sacré coup sportif et médiatique pour le Real Madrid. Ses nombreux buts ont vite rassuré Florentino Perez sur la pertinence du transfert. Néanmoins, cette arrivée a été une très mauvaise nouvelle pour Endrick. Transféré de Palmeiras en 2024, l'attaquant brésilien était décrit comme le talent numéro 1 de son pays pour le futur. Toutefois, il a rarement eu l'occasion de montrer ses qualités chez les Merengues, cirant le banc de touche ces derniers mois. Si la réussite de sa carrière n'est pas remise en cause à 19 ans, c'est bien différent pour le Mondial 2026. Endrick doit partir au plus vite pour jouer un rôle en Amérique avec la Seleçao.

La Juventus favorite pour Endrick

Un prêt est la seule option crédible pour le joueur sous contrat jusqu'en 2030 au Real. L'Olympique de Marseille l'a bien compris et s'est vite porté candidat pour récupérer Endrick en janvier. Les dirigeants phocéens feront une offre à ce moment-là comme le révèle El Chiringuito notamment. Cependant, le célèbre journaliste Matteo Moretto est pessimiste pour l'OM. Il envoie plutôt le Brésilien en Italie cet hiver. Selon ses informations, Endrick est dans le viseur de la Juventus.
La Vieille Dame avait déjà contacté le Real Madrid pour un prêt l'été dernier et elle récidivera dans les prochaines semaines. La petite pépite brésilienne lui permettrait d'étoffer un secteur offensif jugé décevant. Si Dusan Vlahovic a retrouvé ses sensations depuis la reprise, Jonathan David et Lois Openda ont un niveau de performance bien inférieur aux attentes. Un tel contexte est séduisant pour Endrick qui peut tirer son épingle du jeu surtout qu'à Marseille les places sont plus chères avec Aubameyang, Gouiri et l'étonnant Robinio Vaz. 
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
