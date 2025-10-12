OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

Après des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille, Igor Paixão s’est montré à son avantage avant la trêve internationale. L’ailier brésilien va tenter d’atteindre un niveau suffisant pour aider les Marseillais à mettre fin à la suprématie du Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont probablement rassurés. L’espace de quelques rencontres, beaucoup ont dû s’interroger sur le réel niveau de Paixão. Le club phocéen a misé 30 millions d’euros (plus 5 millions d’euros en bonus) sur le Brésilien dont les premières apparitions en Ligue 1 lui ont valu des critiques. Il aura fallu attendre le match de Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam (4-0) pour comprendre l’investissement de la direction olympienne.

I. Barbosa da Paixão Brésil • Âge 25 • Attaquant Champions League Matchs 2 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le 30 septembre dernier, l’ailier de 25 ans s’était présenté au public du Vélodrome avec un doublé face aux Néerlandais, avant d’ouvrir son compteur en championnat à Metz (3-0) quatre jours plus tard. C’est donc avec beaucoup plus de crédibilité que Paixão peut se permettre d’afficher ses grandes ambitions cette saison. « Quel est mon rêve le plus fou ? Je pense… Je suis arrivé ici avec l'idée d'être champion avec l'Olympique de Marseille », a annoncé le renfort estival au site officiel de son club.

Ce n’est pas la première fois que le camp marseillais parle ouvertement du titre en Ligue 1 cette saison. Reste à savoir si le vice-champion de France en a vraiment les moyens. Les hommes de Roberto De Zerbi, qui avaient battu un Paris Saint-Germain affaibli par des blessures (1-0) le 22 septembre dernier, restent sur quatre victoires consécutives en championnat. Et occupent la deuxième place à seulement une longueur des Parisiens après sept journées. De quoi au moins envisager une lutte plus serrée, surtout si Igor Paixão et les autres recrues marseillaises poursuivent leur montée en puissance après la trêve internationale.