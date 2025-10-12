OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

ICONSPORT_272416_0144
Après des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille, Igor Paixão s’est montré à son avantage avant la trêve internationale. L’ailier brésilien va tenter d’atteindre un niveau suffisant pour aider les Marseillais à mettre fin à la suprématie du Paris Saint-Germain en Ligue 1.
Les supporters de l’Olympique de Marseille sont probablement rassurés. L’espace de quelques rencontres, beaucoup ont dû s’interroger sur le réel niveau de Paixão. Le club phocéen a misé 30 millions d’euros (plus 5 millions d’euros en bonus) sur le Brésilien dont les premières apparitions en Ligue 1 lui ont valu des critiques. Il aura fallu attendre le match de Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam (4-0) pour comprendre l’investissement de la direction olympienne.
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Le 30 septembre dernier, l’ailier de 25 ans s’était présenté au public du Vélodrome avec un doublé face aux Néerlandais, avant d’ouvrir son compteur en championnat à Metz (3-0) quatre jours plus tard. C’est donc avec beaucoup plus de crédibilité que Paixão peut se permettre d’afficher ses grandes ambitions cette saison. « Quel est mon rêve le plus fou ? Je pense… Je suis arrivé ici avec l'idée d'être champion avec l'Olympique de Marseille », a annoncé le renfort estival au site officiel de son club.
Ce n’est pas la première fois que le camp marseillais parle ouvertement du titre en Ligue 1 cette saison. Reste à savoir si le vice-champion de France en a vraiment les moyens. Les hommes de Roberto De Zerbi, qui avaient battu un Paris Saint-Germain affaibli par des blessures (1-0) le 22 septembre dernier, restent sur quatre victoires consécutives en championnat. Et occupent la deuxième place à seulement une longueur des Parisiens après sept journées. De quoi au moins envisager une lutte plus serrée, surtout si Igor Paixão et les autres recrues marseillaises poursuivent leur montée en puissance après la trêve internationale.
2
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

