L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Dimanche soir prochain en Ligue 1, l’OM recevra le PSG pour un Classique très attendu. Surtout que les Phocéens sont redoutables à domicile.

L’ OM s’est quelque peu rassuré ce week-end en Ligue 1 en étrillant le FC Lorient au Stade Vélodrome. L’occasion également pour Roberto De Zerbi de faire jouer ses premières recrues, qui ont répondu plus que présentes. Les Phocéens auront la chance la semaine prochaine de recevoir à nouveau. Et ce ne sera pas n’importe quelle rencontre puisque l’OM sera aux prises avec le PSG. Forcément un rendez-vous attendu, surtout que les Marseillais ont du mal à exister ces dernières années face aux champions d’Europe en titre. Mais ils pourront néanmoins s’avancer avec confiance au vu du nombre de buts marqués au Vélodrome depuis le début de l’année 2025.

L'OM a des arguments énormes à faire valoir

Ces dernières heures, le compte MeteoFootMaps rappelle en effet que l’OM est tout bonnement la meilleure équipe à domicile en termes de buts marqués depuis 2025. Les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé le chemin des filets à 41 reprises. C’est mieux que le Bayern Munich (37 buts) et le FC Barcelone (32 buts).

Contre Paris, il faudra se montrer particulièrement inspiré pour faire la différence et mettre à mal une défense sereine et sûre de ses forces. Mais à l’instar de Marseille, le Paris Saint-Germain sera aussi de la partie en Ligue des champions dans les prochains jours. De quoi perdre un peu d’énergie avant de se déplacer en terres marseillaises, surtout que Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont déjà out pour l'Atalanta et l'OM. Et Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In pourraient bientôt suivre, eux qui sont sortis sur blessure ce dimanche en Ligue 1 au Parc des Princes face au RC Lens. Mais Luis Enrique aura sans doute une réponse tactique à apporter.