deux enfants brules au velodrome scandale a l om iconsport 260406 0588 397135

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

OM15 sept. , 11:30
parHadrien Rivayrand
Dimanche soir prochain en Ligue 1, l’OM recevra le PSG pour un Classique très attendu. Surtout que les Phocéens sont redoutables à domicile.
L’OM s’est quelque peu rassuré ce week-end en Ligue 1 en étrillant le FC Lorient au Stade Vélodrome. L’occasion également pour Roberto De Zerbi de faire jouer ses premières recrues, qui ont répondu plus que présentes. Les Phocéens auront la chance la semaine prochaine de recevoir à nouveau. Et ce ne sera pas n’importe quelle rencontre puisque l’OM sera aux prises avec le PSG. Forcément un rendez-vous attendu, surtout que les Marseillais ont du mal à exister ces dernières années face aux champions d’Europe en titre. Mais ils pourront néanmoins s’avancer avec confiance au vu du nombre de buts marqués au Vélodrome depuis le début de l’année 2025.

L'OM a des arguments énormes à faire valoir 

Ces dernières heures, le compte MeteoFootMaps rappelle en effet que l’OM est tout bonnement la meilleure équipe à domicile en termes de buts marqués depuis 2025. Les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé le chemin des filets à 41 reprises. C’est mieux que le Bayern Munich (37 buts) et le FC Barcelone (32 buts).

Lire aussi

L'OM voulait le vendre, il sera titulaire à MadridL'OM voulait le vendre, il sera titulaire à Madrid
Contre Paris, il faudra se montrer particulièrement inspiré pour faire la différence et mettre à mal une défense sereine et sûre de ses forces. Mais à l’instar de Marseille, le Paris Saint-Germain sera aussi de la partie en Ligue des champions dans les prochains jours. De quoi perdre un peu d’énergie avant de se déplacer en terres marseillaises, surtout que Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont déjà out pour l'Atalanta et l'OM. Et Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-In pourraient bientôt suivre, eux qui sont sortis sur blessure ce dimanche en Ligue 1 au Parc des Princes face au RC Lens. Mais Luis Enrique aura sans doute une réponse tactique à apporter. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_270673_0084
OL

« Morton a fait le con » : Le prodige anglais a tué l’OL

ICONSPORT_248517_0060
OL

Sondage : L'OL est-il spécialement visé par les arbitres de Ligue 1 ?

ICONSPORT_270646_0051
Lens

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

ICONSPORT_270064_0409 (1)
OM

OM : Coup dur pour Nayef Aguerd

Fil Info

13:20
« Morton a fait le con » : Le prodige anglais a tué l’OL
13:01
Sondage : L'OL est-il spécialement visé par les arbitres de Ligue 1 ?
13:00
PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »
12:40
OM : Coup dur pour Nayef Aguerd
12:40
OM : L'arbitre fait cauchemarder le Real Madrid
12:20
PSG : Un attaquant de plus, le mercato commence !
12:00
OL : Zack Nani frappe fort contre l'arbitrage
11:00
PSG : Une info terriblement rassurante pour Lucas Beraldo
10:40
OL : La VAR en panne, Lyon sort du silence

Derniers commentaires

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

Et non mon petit hibernatus, APPREND A LIRE avant de répondre et de te ridiculiser 😉

Sondage : L'OL est-il spécialement visé par les arbitres de Ligue 1 ?

le mec qui dit que les lyonnais son sur les article de marseille depuis ce matin tu es ds tout les articles sur lyon mdr tu es meme le premier a commenter csc sur csc ouin ouin

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

Tu n as jamais mentionné le IPPON de Lacazette,pourquoi ? 🤣

OM : Coup dur pour Nayef Aguerd

Ça fait bien suer ça !! En même temps il vaut mieux prendre soin de lui !! Courage mr aguerd

Rennes-OL : Rouge oublié, Buquet se fait incendier

oui ben du coup ton com sert a r et en plus tu fais du hors sujet quand tu sais pas quoi dire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading