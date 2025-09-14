ICONSPORT_270064_0298

L'OM voulait le vendre, il sera titulaire à Madrid

Poussé vers la sortie il y a un an, souvent critiqué ces derniers mois, Geoffrey Kondogbia a enfin retrouvé son poste au milieu de terrain face à Lorient. Performant, il postule à une place de titulaire face au Real Madrid.
Le destin de Geoffrey Kondogbia a sans doute basculé à l’intersaison 2024. Il y a un an, l’Olympique de Marseille souhaitait se séparer de l’international centrafricain. En cause, un trop gros salaire et un rendement décevant, gâché par des pépins physiques à répétition. Un an plus tard, la donne a un peu changé. Utilisé en défense centrale la saison dernière pour faire face aux défaillances des recrues (Brassier, Cornelius), l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a fait sa saison, sans faire de bruit et sans se plaindre.
Peu blessé, il a rendu service à l’OM au côté de Leonardo Balerdi. Mais cette saison, Geoffrey Kondogbia retrouve son poste au milieu de terrain. Aligné face à Lorient dans l’entrejeu, le gaucher de 32 ans, brassard de capitaine sur le biceps, a livré une excellente prestation. Profitant de la mise au repos de Pierre-Emile Hojbjerg après les deux matchs disputés par le Danois en sélection, Kondogbia a marqué de très gros points selon L’Equipe.

Kondogbia au milieu, De Zerbi adore

Au point de devenir l’une des options privilégiées par Roberto De Zerbi au milieu de terrain après les départs de Rabiot, Rongier et Bennacer. Car malgré les arrivées de Gomes, Vermeeren ou encore O’Riley, Kondogbia est tenu en très haute estime par le staff olympien. A tel point que l’ancien joueur du FC Valence a de fortes chances de démarrer au milieu de terrain contre le Real Madrid, mardi soir lors de la 1ère journée de Ligue des Champions. Geoffrey Kondogbia pourrait être utilisé dans un milieu de terrain renforcé aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et d’Angel Gomes.
« Il bénéficie d'un très gros crédit auprès du staff qui apprécie son calme et son profil athlétique, et il est possible de le voir d'entrée dans les grands rendez-vous » confirme notre confrère Baptiste Chaumier. Sa prestation au Bernabeu, s’il est titulaire, sera en tout cas suivie de près face à Arda Güler, Aurélien Tchouaméni et les autres milieux de terrain du Real Madrid.
G. Kondogbia

G. Kondogbia

Central African RepublicRépublique centrafricaine Âge 32 Milieu

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
