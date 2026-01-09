ICONSPORT_270170_0127
L'OM le voulait, Lille met le paquet

Toujours à la recherche d'un ailier droit pour apporter de la concurrence à Mason Greenwood et plus de solutions offensives, l'Olympique de Marseille est en train de se faire doubler dans la course à Gessime Yassine, alors que le LOSC discute avec Dunkerque.
Le dossier Gessime Yassine est l'un des dossiers chauds de ce mercato hivernal. L'ailier droit franco-marocain, âgé de seulement 20 ans, dispose d'une palette technique très alléchante pour beaucoup de cadors de Ligue 1. Auteur d'une première moitié de saison de grande qualité, à la fois avec l'USL Dunkerque et avec les jeunes du Maroc lors de la dernière Coupe du monde U20, Yassine sera en fin de contrat en juin 2027. Une situation qui oblige les dirigeants dunkerquois à réfléchir à comment le vendre le plus cher possible avant un éventuel départ gratuit. Un temps convoité par l'Olympique de Marseille, le gaucher originaire de Salon-de-Provence a aussi une touche à Lille, entre autres.
G. Yassine

G. Yassine

FranceFrance Âge 20 Attaquant

Ligue 2

2025/2026
Matchs13
Buts2
Passes décisives6
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

L'OM définitivement doublé pour Gessime Yassine ?

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations de Mohamed Toubache-Ter. La personnalité bien connue sur X affirme que le LOSC est bien entré dans la danse pour Gessime Yassine et que des contacts ont déjà été noués entre les dirigeants lillois et ceux de Dunkerque. L'OM, qui est à la recherche d'un ailier droit avec un profil similaire à celui de Mason Greenwood afin de lui apporter de la concurrence et des options tactiques supplémentaires à Roberto De Zerbi, pourrait donc se faire distancer dans ce dossier.
En décembre, les Phocéens étaient cités parmi les clubs intéressés à l'idée de recruter Gessime Yassine. Medhi Benatia le connait bien et voit en lui un joueur d'avenir plus qu'intéressant pour Marseille. Au même titre que Lille visiblement, alors que les Dogues voient aussi d'un bon oeil le recrutement de celui que Transfermarkt évalue aujourd'hui à 6 millions d'euros.
0
