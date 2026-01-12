L’OM lance une opération à 20 ME

Arthur Atta

Toujours en quête de renforts de poids pour booster l’effectif de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a coché le nom d’Arthur Atta durant ce mercato d’hiver.
Comme Pablo Longoria avait pu le dire avant l’ouverture du marché des transferts, le club phocéen se montre pour l’instant très calme au niveau de son recrutement. Plus de dix jours après le lancement du mercato hivernal, l’OM n’a effectivement pas fait le moindre mouvement, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Mais les cases ne resteront pas vides jusqu’à la fin du mois de janvier, car Marseille va bien tenter de se renforcer en vue de la deuxième partie de saison. Suite à un début d’année compliqué, entre un revers surprise contre Nantes au Vélodrome en L1 (0-2) et une défaite difficile à digérer aux tirs au but face au PSG lors du Trophée des Champions, le club phocéen se doit de rester ouvert aux opportunités. Et d’après les informations de @Valentin_Gds, Marseille a notamment coché le nom de Arthur Atta.

Arthur Atta, c'est 20 ME

« L'OM s'est récemment renseigné auprès de l'Udinese sur la situation d'Arthur Atta. Le club italien demande environ 20 M€ pour libérer son milieu de terrain. Mouvement qui dépend d'un éventuel départ au milieu », a lancé le journaliste du site FC Marseille sur son compte X. Si la doublette Hojbjerg - Kondogbia fonctionne plutôt bien en ce moment, d’autres milieux de terrain de Roberto De Zerbi ont du mal à progresser, comme Bilal Nadir ou Arthur Vermeeren, qui ont pris des cartons rouges contre Nantes la semaine dernière.

C’est donc avec l’ambition de renforcer son entrejeu que Pablo Longoria se lance sur la piste Arthur Atta. Formé à Metz et recruté par l’Udinese pour 8 millions d’euros en juillet dernier, le milieu de 22 ans réalise de bonnes choses en Serie A, avec un but et deux passes décisives en 15 matchs. C’est donc en toute logique que son club ne veut pas le lâcher en cours de saison. Et sachant que les finances marseillaises sont tendues en ce début d’année, sortir un chèque de 20 ME pour Atta ne semble pas d'actualité, surtout que l’OM a d’autres postes plus importants à renforcer.
A. Atta

A. Atta

FranceFrance Âge 22 Milieu

Serie A

2025/2026
Matchs15
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
