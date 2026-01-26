L'OM accepte un accord bancal

En quête de liquidités via un transfert sec dans le dossier Neal Maupay, l’Olympique de Marseille va finalement perdre son bras-de-fer en acceptant de prêter son attaquant français au FC Séville.

Le club phocéen réalise pour l’instant un très bon mercato d’hiver. Outre la très belle vente de Robinio Vaz à l’AS Roma pour un chèque de plus de 20 millions d’euros, l’ OM a réalisé de sacrés coups avec les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Déjà bien en jambes lors de la victoire de Marseille contre Lens samedi en Ligue 1 (3-1), les deux recrues n'évolueront probablement pas avec Neal Maupay.

Il faut dire que l’attaquant français, qui n’a disputé que trois matchs pour un but cette saison sous le maillot marseillais, va très probablement faire ses valises avant la fin du mois de janvier. Depuis quelques heures, Maupay semble se diriger vers le FC Séville.

Un prêt plutôt qu’un transfert pour Maupay, l’OM a perdu

Le club andalou et l’OM ont effectivement bien avancé dans les négociations de ce deal, qui ne sera pas vraiment celui espéré par Pablo Longoria à la base. Si le président marseillais espérait vendre l’attaquant acheté 4,5 millions d’euros à Everton en juillet 2024, il va devoir se contenter d’un simple prêt. En pourparlers avec l’OM depuis un long moment, le FC Séville a effectivement réussi à faire changer d’avis Marseille.

Comme l’explique le journal Estadio Deportivo , les négociations ont longtemps été au point mort en raison du désir de l’OM de vendre son buteur de manière définitive, mais faute d’autres pistes crédibles, Maupay devrait bien rejoindre la formation de Liga dans le cadre d’un prêt. Avec une option d’achat ? Les derniers détails de cette transaction sont sûrement à ce propos, et l’OM va bien perdre son bras-de-fer.