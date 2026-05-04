Nene Dorgeles ICONSPORT_362217_0028

L'OM impliqué dans un plan de sauvetage à 60 ME

OM04 mai , 17:00
parCorentin Facy
1
Déjà lancé à la recherche d’un remplaçant à Mason Greenwood, dont le départ est de plus en plus évident, l’OM s’intéresse à Dorgeles Nene. L’attaquant malien ne sera pas retenu par Fenerbahçe cet été.
Comme tous les ans ou presque, l’Olympique de Marseille va connaître un bouleversement total au niveau de son effectif lors du prochain mercato. Lors de sa présentation à la presse, le nouveau président Stéphane Richard a avoué qu’il n’était pas fan du turn-over permanent au sein de l’effectif. Pourtant, cet été, l’ancien patron d’Orange n’aura pas d’autre choix que de tout changer ou presque. Les mauvais résultats de cette fin de saison vont obliger l’OM à vendre ses meilleurs joueurs pour compenser l’absence de qualification en Ligue des Champions.
Mason Greenwood en fait partie. L’attaquant formé à Manchester United, meilleur buteur du club depuis deux ans, va laisser un grand vide. Pour lui succéder, l’OM vise Dorgeles Nene. Le média turc Star confirme que l’international malien de Fenerbahçe, auteur de 10 buts et 7 passes décisives en championnat de Turquie cette saison, est dans le viseur du club phocéen pour compenser le départ à venir de Mason Greenwood. Valorisé à environ 20 millions d’euros, l’ailier droit de 23 ans ne sera pas retenu par le club turc.

Fenerbahçe vend 3 joueurs pour 60 ME

Et pour cause, Fenerbahçe souhaite vendre 3 joueurs pour un total de 60 millions d’euros afin de financer son prochain mercato. Dorgeles Nene est sur la liste tout comme Jayden Oosterwolde et Archie Brown. L’OM peut donc profiter de la porte ouverte par Fenerbahçe afin de négocier l’arrivée de l’attaquant malien, titulaire en moyenne un match sur deux cette saison mais dont le profil plaît beaucoup aux décideurs olympiens. Pour en savoir plus sur les intentions marseillaise concernant Dorgeles Nene, il faudra néanmoins attendre la nomination du futur directeur sportif et du futur entraîneur, lesquels auront en toute logique la décision finale sur ce dossier et sur l’ensemble du mercato à venir de l’Olympique de Marseille.
Articles Recommandés
Greenwood veut quitter l'OM
OM

OM : Mason Greenwood exige un bon de sortie

Kylian Mbappé ICONSPORT_364821_0165
Kylian Mbappé

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Le PSG pense à Akliouche
PSG

« J’entends parler du PSG » : Akliouche c'est du sérieux

ICONSPORT_365685_0025
Premier League

Ang : Chelsea encore humilié à Stamford Bridge

Fil Info

04 mai , 19:30
OM : Mason Greenwood exige un bon de sortie
04 mai , 19:00
Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit
04 mai , 18:30
« J’entends parler du PSG » : Akliouche c'est du sérieux
04 mai , 18:10
Ang : Chelsea encore humilié à Stamford Bridge
04 mai , 18:00
Virer Beye, l’OM ne leur fera pas ce cadeau
04 mai , 17:30
Les supporters de Bordeaux exclus et injustement matraqués
04 mai , 17:07
Chelsea : Jesse Derry évacué sur civière après un choc inouï
04 mai , 16:30
OL : Aulas applaudit, il se fait démonter
04 mai , 16:03
Real Madrid : Ferland Mendy risque 5 mois d'absence

Derniers commentaires

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Arrêter de dire des inepties là presse

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Meme Lepaul en 9 serait meilleur et j'assume !

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

je le vois meme pas sur le banc, la suceuse DD doit s'inspirer du PSG et du Real et construire sans lui ! entre Dembele, Olise, Doué, Barcola, Cherki, on a largement de quoi faire sans lui et faire MIEUX

L'OM dirigé par « des réseaux extra-sportifs », McCourt sous influence

En attendant Zeroual et ses potes vous ont bien prévenu. Vous avez préféré suivre votre demi Dieu Don Pablo qui a semé pendant 5 ans ce que vous recoltez aujourd'hui.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Déjà en équipe de France a part ailier gauche je le vois pas titulaire. Démbélé et olise passe devant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading