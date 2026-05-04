L'OM impliqué dans un plan de sauvetage à 60 ME

Déjà lancé à la recherche d’un remplaçant à Mason Greenwood, dont le départ est de plus en plus évident, l’OM s’intéresse à Dorgeles Nene. L’attaquant malien ne sera pas retenu par Fenerbahçe cet été.

Comme tous les ans ou presque, l’Olympique de Marseille va connaître un bouleversement total au niveau de son effectif lors du prochain mercato . Lors de sa présentation à la presse, le nouveau président Stéphane Richard a avoué qu’il n’était pas fan du turn-over permanent au sein de l’effectif. Pourtant, cet été, l’ancien patron d’Orange n’aura pas d’autre choix que de tout changer ou presque. Les mauvais résultats de cette fin de saison vont obliger l’OM à vendre ses meilleurs joueurs pour compenser l’absence de qualification en Ligue des Champions.

Mason Greenwood en fait partie. L’attaquant formé à Manchester United, meilleur buteur du club depuis deux ans, va laisser un grand vide. Pour lui succéder, l’OM vise Dorgeles Nene. Le média turc Star confirme que l’international malien de Fenerbahçe, auteur de 10 buts et 7 passes décisives en championnat de Turquie cette saison, est dans le viseur du club phocéen pour compenser le départ à venir de Mason Greenwood. Valorisé à environ 20 millions d’euros, l’ailier droit de 23 ans ne sera pas retenu par le club turc.

Fenerbahçe vend 3 joueurs pour 60 ME

Et pour cause, Fenerbahçe souhaite vendre 3 joueurs pour un total de 60 millions d’euros afin de financer son prochain mercato. Dorgeles Nene est sur la liste tout comme Jayden Oosterwolde et Archie Brown. L’OM peut donc profiter de la porte ouverte par Fenerbahçe afin de négocier l’arrivée de l’attaquant malien, titulaire en moyenne un match sur deux cette saison mais dont le profil plaît beaucoup aux décideurs olympiens. Pour en savoir plus sur les intentions marseillaise concernant Dorgeles Nene, il faudra néanmoins attendre la nomination du futur directeur sportif et du futur entraîneur, lesquels auront en toute logique la décision finale sur ce dossier et sur l’ensemble du mercato à venir de l’Olympique de Marseille.