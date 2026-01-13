ICONSPORT_281658_0135

L’OM fonce sur une recrue que personne n’a vu venir

Concentré sur le dossier Himad Abdelli et à l’affût pour recruter une doublure à Mason Greenwood, l’OM pourrait accélérer sur un dossier totalement inattendu cet hiver.
Discret depuis l’ouverture du mercato il y a presque deux semaines, l’Olympique de Marseille commence à s’agiter. C’est dans le sens des départs qu’il y a du mouvement puisque le club phocéen a trouvé un accord avec l’AS Roma pour le transfert de Robinio Vaz. Le jeune avant-centre de 18 ans va rapporter 25 millions d’euros bonus compris à l’OM, une très belle vente qui ouvre de nouvelles perspectives lors de ce mois de janvier.

En effet, Marseille souhaite conclure l’arrivée d’Himad Abdelli en provenance d’Angers et guette les opportunités pour faire venir un ailier droit afin d’offrir à Roberto De Zerbi une doublure à Mason Greenwood. Le profil de Anis Hadj Moussa est notamment évoqué, l’international algérien du Feyenoord voyant d’un bon oeil une possible arrivée en Provence. Mais selon L’Equipe, un troisième renfort n’est pas à exclure cet hiver et il pourrait concerner un poste qui n’a pas vraiment été évoqué ces derniers jours, celui de latéral gauche.

Un latéral gauche à l'OM cet hiver ?

Et pour cause, Emerson réalise une excellente saison, avec des performances satisfaisantes et une régularité irréprochable. En revanche, Roberto De Zerbi a peu de solutions pour faire souffler l’ancien joueur de l’OL et de Chelsea. Ce dont l’état-major de l’OM a conscience puisque Medhi Benatia est actuellement au travail pour voir s’il est possible de recruter un latéral gauche, nous apprend L’Equipe. Le quotidien national explique que les dirigeants phocéens « restent attentifs aux latéraux gauches disponibles sur le marché » pour une possible arrivée au mois de janvier.
Le défenseur marocain Souffian el-Karouani, dont le contrat expire en juin prochain avec Utrecht, est notamment ciblé. Alors que personne ne s’attendait à une possible arrivée au poste de latéral gauche cet hiver, l’OM pourrait donc créer la surprise pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi. Car même si Facundo Medina ou Amir Murillo peuvent dépanner à gauche, il serait de bon ton pour Marseille de compter une réelle doublure à Emerson dans l’effectif alors que les Olympiens sont encore engagés dans la course au podium en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue des Champions et en Coupe de France.
