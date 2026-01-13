ICONSPORT_278938_0016

Un international espagnol à l’OM, la Juve gâche tout

Depuis plusieurs mois, l’OM observe la situation d’Oscar Mingueza, latéral droit espagnol de 26 ans évoluant au Celta Vigo. Son profil est très apprécié en interne, mais la Juventus Turin est aussi sur le dossier.
A la recherche d’un latéral droit lors du précédent mercato, l’Olympique de Marseille a fait venir deux joueurs capables de jouer à ce poste, à savoir Benjamin Pavard et Timothy Weah. L’international américain réalise une saison pour le moment excellente, avec une régularité impressionnante malgré des utilisations différentes de la part de Roberto De Zerbi d’un match à l’autre. On ne peut pas en dire autant du joueur prêté par l’Inter Milan en revanche. Très irrégulier, Pavard n’apporte pas les garanties espérées lors de son recrutement.

Une féroce concurrence pour Oscar Mingueza 

Rien ne dit que l’OM lèvera l’option d’achat pour le recruter définitivement l’été prochain. Si le club phocéen venait à renoncer à l’international français, un nouveau latéral droit serait alors recruté et Marseille a d’ores et déjà coché le nom d’Oscar Mingueza, international espagnol du Celta Vigo. En fin de contrat en juin prochain, il suscite un vif intérêt de la part des Olympiens, qui suivent le joueur depuis plusieurs mois. La possibilité de le faire venir gratuitement est évidemment très attractive, mais logiquement, l’OM n’est pas seul sur le dossier. A en croire les informations du journaliste Matteo Moretto, la Juventus Turin est également à fond sur le dossier Oscar Mingueza.
La Vieille Dame n’a plus les moyens qu’elle avait par le passé et voit d’un très bon oeil la possibilité de se renforcer sans se ruiner au poste de latéral droit avec un joueur expérimenté de 26 ans. L’entraîneur turinois Luciano Spalletti a validé le profil d’Oscar Mingueza et les Turinois pourraient rapidement dégainer une offre de contrat à l’international espagnol. Transfermarkt croit savoir que le Real Madrid et Newcastle ont également un oeil sur la situation du joueur du Celta Vigo. Autant dire que pour Marseille, le dossier se complique. Medhi Benatia devra se montrer très convaincant s’il veut toujours avoir une chance de convaincre l’arrière droit d’1m84 lors du prochain mercato.
