Un international espagnol à l’OM, la Juve gâche tout

Depuis plusieurs mois, l’OM observe la situation d’Oscar Mingueza, latéral droit espagnol de 26 ans évoluant au Celta Vigo. Son profil est très apprécié en interne, mais la Juventus Turin est aussi sur le dossier.

A la recherche d’un latéral droit lors du précédent mercato l’Olympique de Marseille a fait venir deux joueurs capables de jouer à ce poste, à savoir Benjamin Pavard et Timothy Weah. L’international américain réalise une saison pour le moment excellente, avec une régularité impressionnante malgré des utilisations différentes de la part de Roberto De Zerbi d’un match à l’autre. On ne peut pas en dire autant du joueur prêté par l’Inter Milan en revanche. Très irrégulier, Pavard n’apporte pas les garanties espérées lors de son recrutement.

Une féroce concurrence pour Oscar Mingueza

Rien ne dit que l’OM lèvera l’option d’achat pour le recruter définitivement l’été prochain. Si le club phocéen venait à renoncer à l’international français, un nouveau latéral droit serait alors recruté et Marseille a d’ores et déjà coché le nom d’Oscar Mingueza, international espagnol du Celta Vigo. En fin de contrat en juin prochain, il suscite un vif intérêt de la part des Olympiens, qui suivent le joueur depuis plusieurs mois. La possibilité de le faire venir gratuitement est évidemment très attractive, mais logiquement, l’OM n’est pas seul sur le dossier. A en croire les informations du journaliste Matteo Moretto, la Juventus Turin est également à fond sur le dossier Oscar Mingueza.