OM : Benatia a coûté 30ME à McCourt

Bradé à Sassuolo pour moins de 10 millions d’euros en février 2026, Darryl Bakola explose en Série A. Un transfert au Milan AC pour près du triple est déjà évoqué par la presse italienne.

A seulement 18 ans, Darryl Bakola est en train de mettre tout le monde d’accord en Italie. Titulaire indiscutable sous les couleurs de Sassuolo, où il est sous contrat jusqu’en 2030, l’international espoirs français risque de laisser de très gros regrets du côté de l’OM, où il a achevé sa formation de 2022 à 2024 après l’avoir démarré au Red Star. Utilisé à quelques reprises par Roberto De Zerbi, Darryl Bakola a été bradé par Medhi Benatia à Sassuolo pour seulement 10 millions d’euros bonus compris en février dernier.

Une énorme erreur stratégique de la part du club phocéen puisque Bakola en vaut déjà le triple six mois plus tard selon le média spécialisé Sassuolo News. « Ses progrès sur le terrain commencent inévitablement à se refléter dans sa valeur marchande. Après avoir investi environ 10 millions d'euros au total pour le faire venir chez les Nerazzurri, Sassuolo en demande actuellement au moins 20 millions mais le prix pourrait rapidement grimper » écrivent nos confrères avant de conclure. « Si Bakola continue à bénéficier d'un temps de jeu conséquent et à maintenir ce niveau de performance, sa valeur pourrait même dépasser les 30 millions d’euros » peut-on lire.

Bakola fait rêver Milan, son prix explose

En Série A, l’AC Milan a déjà flashé sur Darryl Bakola et pourrait dégainer une offre dans les prochaines semaines. Le joueur de 18 ans a également la cote en Liga et en Premier League. Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on peut légitimement nourrir de très gros regrets à l’idée de s’être séparé aussi vite de Bakola. Surtout au vu de la structure actuelle d’un effectif au sein duquel l’international espoirs français n’aurait eu aucun mal à s’imposer comme un titulaire indiscutable de Bruno Genesio.