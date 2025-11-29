L'OM fonce sur Samardzic, le bourreau serbe

ICONSPORT_276253_0180
Le nom de Lazar Samardzic avait circulé l'été dernier du côté de l'OM afin de remplacer Adrien Rabiot. Selon la presse de Bergame, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont toujours l'international serbe dans le collimateur, même s'il a fait très mal à Marseille.
Auteur du but de la victoire de l'Atalanta au Vélodrome lors la Ligue des champions, Lazar Samardzic pourrait tout de même rapidement devenir l'un des chouchous des supporters marseillais. Car l'Atalanta Reporter révèle ce samedi que le milieu international serbe du club italien pourrait quitter la formation entraînée par Raffaele Palladino lors du prochain mercato d'hiver pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas la première fois que le nom de Lazar Samardzic est associé à l'OM, puisque cet été plusieurs médias italiens voyaient en lui le possible remplaçant d'Adrien Rabiot.
Mais dans l'urgence la fin du mercato estival, les deux clubs n'étaient pas parvenus à un accord et l'affaire avait été remise à plus tard. Alors que du côté de Bergame, on pensait que le milieu serbe de 23 ans serait là toute la saison, le média spécialisé italien confirme que le mois de janvier risque d'être agité dans le dossier Samardzic et que son départ ne serait pas une énorme sensation.

L'OM motivé par un joueur de l'Atalanta 

Sous contrat avec l'Atalanta Bergame jusqu'en 2029, Lazaz Samardzic a une valeur estimée à 17 millions d'euros par Transfermarkt. Mais s'il s'engage avec l'Olympique de Marseille en janvier 2026, ce sera d'abord sous forme de prêt avec une option d'achat. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain serbe (26 sélections) a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues avec son club. Samardzic a marqué trois buts, dont un à la dernière minute contre l'OM en Ligue des champions, et signé deux passes décisives. Cependant, Atalanta Reporter précise que si Lazar Samardzic quitte le club de Serie A en janvier, d'autres clubs que Marseille sont à l'affût.
Derniers commentaires

« Greenwood mérite une seconde chance » : L’OM fait craquer l'Angleterre

Lol

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

c'est tellement faible avec les leaders des championnats Portugais, italie,, serbie, autriche, danemark; Les 2emes de Hollande, grece, suisse, turquie , ecosse. le 4'eme anglais le 5eme espagnol et allemand Ce serait peut etre une competition pour l'om qui pour linstant a battu le 6eme hollandais, et le 14eme anglais et a meme perdu contre le 14eme italien. Et ça ose dire apres que les lyonnais sont arrogants

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

qu'il nous dit le mec qui s'etait gargarisé devqnt le parcours de son clun qui etait allé en finale, en perdant 7 matchs , dans un parcours avec Ostende, Donzale, Konyaspor, salzbourg, victoria; braga, bilbao et leipzig dont c'etait la 1ere participation a une coupe d'europe

Real Madrid : Kylian Mbappé remplace Xabi Alonso

Méfiance avec l'Olympiakos (comme Villareal) qui ont du jouer contre de grosses équipes jusqu'à maintenant Olympiakos (Arsenal, Barça, Real) Villareal ( Tottenham, juve ,city, Dortmund) Sils gagnent leurs 3 derniers matchs plus faciles , ce sont peut être eux qui viendront prendre des places qualificatrices

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

Les Sardines ont un calendrier similaire à celui de laSM , avec le même nombre de points …🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Loading