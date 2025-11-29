Le nom de Lazar Samardzic avait circulé l'été dernier du côté de l'OM afin de remplacer Adrien Rabiot. Selon la presse de Bergame, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont toujours l'international serbe dans le collimateur, même s'il a fait très mal à Marseille.

Atalanta Reporter révèle ce samedi que le milieu international serbe du club italien pourrait quitter la formation entraînée par Raffaele Palladino lors du prochain Auteur du but de la victoire de l'Atalanta au Vélodrome lors la Ligue des champions, Lazar Samardzic pourrait tout de même rapidement devenir l'un des chouchous des supporters marseillais. Car l'révèle ce samedi que le milieu international serbe du club italien pourrait quitter la formation entraînée par Raffaele Palladino lors du prochain mercato d'hiver pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas la première fois que le nom de Lazar Samardzic est associé à l'OM, puisque cet été plusieurs médias italiens voyaient en lui l e possible remplaçant d'Adrien Rabiot

Mais dans l'urgence la fin du mercato estival, les deux clubs n'étaient pas parvenus à un accord et l'affaire avait été remise à plus tard. Alors que du côté de Bergame, on pensait que le milieu serbe de 23 ans serait là toute la saison, le média spécialisé italien confirme que le mois de janvier risque d'être agité dans le dossier Samardzic et que son départ ne serait pas une énorme sensation.

L'OM motivé par un joueur de l'Atalanta