OL : Mourinho règle le dossier Endrick

Au terme de son prêt à l’Olympique Lyonnais, Endrick devrait repartir au Real Madrid cet été. L’attaquant brésilien aura sans doute davantage d’opportunités, d’autant que la probable nomination de l’entraîneur José Mourinho peut lui ouvrir les portes du onze.

Ce sera difficile pour Endrick de rester, a admis le technicien devant les médias. Parce que naturellement le Real Madrid voudra peut-être récupérer le joueur. Je pense qu'après sa saison ici, il va peut-être jouer la Coupe du monde. Ce sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine, c'est normal. Après tout ce qu'il a fait ici, je pense qu'il a toutes les qualités pour faire partie de l'équipe du Real Madrid. » Paul Fonseca ne se fait pas d’illusions. Alors que l’on évoque l’hypothèse d’une prolongation du prêt d’Endrick la saison prochaine, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a déjà annoncé le retour de l’attaquant au Real Madrid. «, a admis le technicien devant les médias.

C’est effectivement la tendance relayée par la presse espagnole. D’après nos confrères, la Maison Blanche valide les performances de son joueur à Lyon et l’estime au niveau pour intégrer son effectif. Bien évidemment, le futur successeur d’Alvaro Arbeloa aura son mot à dire. Il s’agira probablement de José Mourinho dont on connaît les habitudes. Le média Defensa Central rappelle que lors de son premier passage au Real Madrid, le « Special One » n’avait pas hésité à reléguer un certain Karim Benzema sur le banc au profit de l'Argentin Gonzalo Higuain.

L’actuel coach de Benfica peut très bien sanctionner les joueurs majeurs de son groupe s’il estime qu’un concurrent mérite davantage sa place. C’est donc une bonne nouvelle pour Endrick qui, malgré la concurrence des Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo et Brahim Diaz, a de réelles chances de convaincre José Mourinho avec le bon état d’esprit et des performances au niveau attendu.