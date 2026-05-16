Bordeaux : Gérard Lopez négocie la vente des Girondins

Quelques heures après la fin de la saison de N2, Sud-Ouest annonce que Gérard Lopez a trouvé un investisseur majoritaire pour les Girondins de Bordeaux. Il s'agit de Franck Tuil, qui n'est pas un inconnu dans le monde du football.

pour une prise de participation majoritaire via son fonds d’investissement Sparta Capital Management, basé à Londres. » Globalement Franck Tuil prendrait les commandes des Girondins, mais Gérard Lopez restera tout de même actionnaire « avec différents intéressements financiers en cas de remontée du club. » Comme le rappelle le quotidien régional, Franck Tuil et Gérard Lopez ont déjà collaboré ensemble, puisque Tuil travaillait Elliott Management au moment de la reprise du LOSC par Lopez. Les supporters bordelais dépriment depuis la fin du match contre Avranches (3-3), puisque le club au scapulaire a échoué dans sa mission de monter en Ligue 3. Mais dans un curieux télescopage, le quotidien Sud-Ouest annonce que Gérard Lopez est entré en négociations avec Franck Tuil, un investisseur français, «» Globalement Franck Tuil prendrait les commandes des Girondins, mais Gérard Lopez restera tout de même actionnaire «» Comme le rappelle le quotidien régional, Franck Tuil et Gérard Lopez ont déjà collaboré ensemble, puisque Tuil travaillait Elliott Management au moment de la reprise du LOSC par Lopez.

Lopez a trouvé un actionnaire majoritaire pour Bordeaux

Franck Tuil a également participé à la reprise de l'Milan AC en 2018, étant même membre pendant peu de temps du conseil d'administration du club italien. Sud-Ouest précise que l'homme d'affaires français a d'ores et déjà rencontré à deux reprises le nouveau maire de Bordeaux afin de se présenter. « Si les négociations avec Gérard Lopez aboutissent, le nouvel actionnaire majoritaire apporterait du cash. 7 à 9 millions d’euros sont nécessaires pour financer le club pour la saison 2026-2027 (déficit prévisionnel à couvrir et échéances de dettes), et même à verser d’ici la fin du mois de juin et le passage devant la DNCG », indiquent nos confrères. A priori, le fait que Bordeaux échoue dans la quête d'un ticket pour la Ligue 3 ne changera pas la donne dans cette possible opération.