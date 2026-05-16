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Manuel Neuer

CdM 2026 : Neuer revient dans les buts de l'Allemagne

Mondial 202616 mai , 22:00
parMehdi Lunay
0
Absent en sélection allemande depuis 2024, Manuel Neuer ne devait pas revenir pour le Mondial 2026. Néanmoins, Julian Nagelsmann l'a fait changer d'avis in extremis. Le gardien du Bayern Munich va disputer sa cinquième Coupe du monde.
Pour être champion du monde, chaque détail compte. Difficile d'atteindre le toit du monde sans un grand gardien de but. L'Allemagne l'a compris après l'intermède Oliver Baumann. Le portier d'Hoffenheim n'a pas démérité mais il semble trop léger face aux gardiens des autres nations fortes. Ses 11 sélections depuis deux ans ne suffisent pas à convaincre Julian Nagelsmann de lui faire confiance. Le sélectionneur de la Mannschaft préfère Manuel Neuer qui avait pris sa retraite internationale à l'issue de l'Euro 2024.

Neuer OK pour un cinquième Mondial

Agé de 40 ans, le gardien du Bayern Munich a longtemps refusé de rempiler en sélection. Il vient finalement de changer d'avis selon le journaliste de Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg. Après d'âpres négociations avec le directeur sportif de l'Allemagne Rudi Völler et Nagelsmann, Neuer acceptera finalement sa convocation pour la Coupe du monde 2026. Le légendaire gardien (124 sélections) fera le voyage en Amérique pour y disputer son cinquième mondial en carrière (2010, 2014, 2018, 2022 et donc 2026).
Un choix logique tant il reste la valeur sûre à son poste en Allemagne. Son successeur désigné Marc-André Ter Stegen a vécu deux années de galère à Barcelone. Prêté à Gérone cette saison, il n'a disputé que trois matchs seulement. Surtout, Manuel Neuer a conservé un niveau excellent comme il l'a prouvé à plusieurs reprises en Ligue des champions. Titulaire lors de 19 des 20 derniers matchs de son pays au Mondial, le gardien du Bayern est indétrônable. Il ne lui reste désormais qu'à bien gérer son corps et à éviter les blessures, lui qui a subi une petite alerte au mollet contre Cologne ce samedi.
M. Neuer

M. Neuer

GermanyAllemagne Âge 40 Gardien

Champions League

2025/2026
Matchs11
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs22
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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