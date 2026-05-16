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D1 Fem : Le Paris FC sort le PSG et affrontera Lyon pour le titre

Paris FC16 mai , 22:56
parJérôme Capton
0
La finale du championnat de France de D1 opposera Lyon au Paris FC, puisque ce samedi soir, le PFC a éliminé le Paris SG (1-0) grâce à un seul but signé Hawa Sangaré à la 88e. La finale aura lieu le vendredi 29 mai prochain au Groupama Stadium.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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