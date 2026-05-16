D1 Fem : Le Paris FC sort le PSG et affrontera Lyon pour le titre

Ne cherchez pas trop longtemps le responsable de la crise en Ligue 1. Ben... tu regardes Vincent Labrune et le Qatar... et là... tu as tout compris. Vivement qu'ils se barrent du Football Français !
Que ce soit Nice, Le Havre ou Auxerre, ils sont tous les trois plus fort que l'ASSE... même si sur un match... tout est possible.
T'arrive à le comprendre ?
Oula
Ont dirait le joueur strasbourgeois
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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⌚️88': 𝑩𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑼𝑻 🔥😍 Entrée en jeu il y a quelques instants, Hawa Sangaré ouvre le score dans les derniers moments de la partie ! C'est précieux ⭐️ Nos Parisiennes prennent une option sur la finale ! 🏆 #PFCPSG 1️⃣-0️⃣