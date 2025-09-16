ICONSPORT_260137_0001
Raul Asencio

L'OM fait une offre au Real pour Raul Asencio

OM16 sept. , 8:40
parCorentin Facy
Déjà tourné vers le prochain mercato, l’OM est très intéressé par Raul Asencio. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le défenseur central espagnol de 22 ans ne laisse pas insensible le club phocéen.
Joueur clé aux yeux de Carlo Ancelotti la saison dernière, Raul Asencio a rendu de fiers services au Real Madrid. Durant les absences d’Eder Militao et de David Alaba, le néo-international espagnol s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans la capitale espagnole. La saison 2025-2026 n’est toutefois pas partie sur les mêmes bases pour Raul Asencio.
En grosse difficulté pendant la Coupe du monde des clubs, l’ancien défenseur de l’équipe réserve du Real Madrid n’a pas la confiance de Xabi Alonso, d’autant que l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a du choix à ce poste. Le Real Madrid a recruté Dean Huijsen et a enregistré les retours de Militao et d’Alaba. Une situation qui favorise un potentiel départ, une aubaine pour… l’Olympique de Marseille, adversaire du club merengue ce mardi soir lors de la première journée de Ligue des Champions.

Un intérêt de l'OM pour Raul Asencio

A en croire les informations de Sportmediaset confirmées par Fichajes, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont très chauds à l’idée de faire venir Raul Asencio. Un potentiel transfert lors de l’été 2026 est évoqué afin de compenser un possible départ de Leonardo Balerdi, courtisé par la Juventus Turin ou encore l’Atlético de Madrid et Newcastle. La presse espagnole l’affirme, le Real Madrid ne retiendra pas Raul Asencio dans un an si le joueur ne parvient pas à regagner la confiance de Xabi Alonso.
R. Asencio del Rosario

R. Asencio del Rosario

SpainEspagne Âge 22 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Raul Asencio ne serait pas non plus opposé à un départ et perçoit Marseille comme une destination envisageable. En effet, il n'est pas contre l’idée de s’imposer comme un titulaire dans une équipe de Ligue 1 à condition bien sûr que l’OM dispute de nouveau la Ligue des Champions la saison prochaine. Reste à connaître le prix du joueur de 22 ans, sous contrat avec le club de la Casa Blanca jusqu’en 2031 et pour qui le Real Madrid pourrait réclamer jusqu’à 40 millions d’euros.
Articles Recommandés
ICONSPORT_264089_0012
PSG

Le Real a peur du PSG et fait n’importe quoi

ICONSPORT_270805_0002
Ligue des Champions

Vinicius remplaçant contre l’OM, le coup de tonnerre

Rennes OL Morton
OL

Morton a plombé l’OL, son frère est furieux

ICONSPORT_268468_0221
PSG

« Le PSG va t’écraser », terrible pessimisme à l’Atalanta

Fil Info

12:00
Le Real a peur du PSG et fait n’importe quoi
11:40
Vinicius remplaçant contre l’OM, le coup de tonnerre
11:20
Morton a plombé l’OL, son frère est furieux
11:00
« Le PSG va t’écraser », terrible pessimisme à l’Atalanta
10:30
Le Real accepte 60 millions d'euros de Chelsea pour Camavinga
10:08
L'OM sans Aguerd ni Traoré à Madrid (off)
10:00
PSG-Lens : La Brav-M lourdement accusée
9:40
A Madrid, l’OM n’existe pas
9:20
Cette recrue fait déjà hurler les fans de l'OL

Derniers commentaires

L'OM sans Aguerd ni Traoré à Madrid (off)

Tu as décidément un gros problème de compréhension, je ne t'ai pas traité de kaïra, j'ai dit que tu jouais à la racaille derrière ton ordi. Assume tes propos au moins, si tu veux jouer l'homme.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

"le compte MeteoFootMaps rappelle en effet que l’OM est tout bonnement la meilleure équipe à domicile en termes de buts marqués depuis 2025. Les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé le chemin des filets à 41 reprises. C’est mieux que le Bayern Munich (37 buts) et le FC Barcelone (32 buts)." Le titre n'exagère pas, l'OM est la meilleure attaque à domicile en 2025. à moins que tu aies d'autres stats. Donnes-nous tes sources toi qui sait. C'est facile d'affirmer sans preuves, à distance de sécurité. Le data scout là, rires.

L'OM sans Aguerd ni Traoré à Madrid (off)

Avec les gains que je vais me faire sur ton club de clodos, je te propose de te racheter ton maillot de l'Inter

Morton a plombé l’OL, son frère est furieux

Pas sur, j'attends un tacle lors d'un match de LDC, LE ou meme ce week end, pas sur que le corps arbitrale mette un rouge... Le Rennais l'évite et continue l'action, l'arbitre doit le laisser continuer son action en temps normal ca serait ça, MAIS FRAPPART ici l'a appelé, et en 3s décision prise... Contrairement à Merah #ÇaRestePasÇaGlisse.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Prouve ce que tu dis alors. Maitre Capello là, rires. Qu'est-ce qu'une métaphore, une hyperbole, une personnification et une métonymie? Donne-nous tes définitions avec une source fiable, hein. On verra si "le PSG tremble" n'est pas une personnification ou une métonymie. Simple comme bonjour.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading