L'OM fait une offre au Real pour Raul Asencio

Déjà tourné vers le prochain mercato, l’OM est très intéressé par Raul Asencio. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le défenseur central espagnol de 22 ans ne laisse pas insensible le club phocéen.

Joueur clé aux yeux de Carlo Ancelotti la saison dernière, Raul Asencio a rendu de fiers services au Real Madrid . Durant les absences d’Eder Militao et de David Alaba, le néo-international espagnol s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans la capitale espagnole. La saison 2025-2026 n’est toutefois pas partie sur les mêmes bases pour Raul Asencio.

En grosse difficulté pendant la Coupe du monde des clubs, l’ancien défenseur de l’équipe réserve du Real Madrid n’a pas la confiance de Xabi Alonso, d’autant que l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a du choix à ce poste. Le Real Madrid a recruté Dean Huijsen et a enregistré les retours de Militao et d’Alaba. Une situation qui favorise un potentiel départ, une aubaine pour… l’Olympique de Marseille, adversaire du club merengue ce mardi soir lors de la première journée de Ligue des Champions.

Un intérêt de l'OM pour Raul Asencio

A en croire les informations de Sportmediaset confirmées par Fichajes, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont très chauds à l’idée de faire venir Raul Asencio. Un potentiel transfert lors de l’été 2026 est évoqué afin de compenser un possible départ de Leonardo Balerdi, courtisé par la Juventus Turin ou encore l’Atlético de Madrid et Newcastle. La presse espagnole l’affirme, le Real Madrid ne retiendra pas Raul Asencio dans un an si le joueur ne parvient pas à regagner la confiance de Xabi Alonso.

R. Asencio del Rosario Espagne • Âge 22 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0