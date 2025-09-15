om benatia fait le menage sept joueurs pousses dehors iconsport 267501 0344 397950

L'OM vise trois joueurs pour remplacer Balerdi !

L'OM aura été particulièrement actif cet été sur le marché des transferts. Medhi Benatia n'a pas fini de vouloir renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi et a déjà trois noms en tête pour la prochaine intersaison. 
L'OM fera son grand retour en Ligue des champions dans quelques heures. Les dirigeants phocéens ont mis la main au portefeuille pour renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi lors du dernier mercato. L'Italien va devoir désormais tirer le meilleur de ses troupes. La concurrence sera forte à l'OM cette saison, notamment en défense. Leonardo Balerdi pourrait voir son temps de jeu baisser. Mais que l'Argentin se rassure, il ne manque pas de prétendants s'il voulait quitter le sud de la France. En tout cas, Medhi Benatia a déjà des idées en tête si Balerdi changeait de club après la Coupe du monde 2026. 

Balerdi, clap de fin à l'OM l'été prochain ? 

Selon les informations de Live Foot, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille cible en effet trois joueurs : Joel Ordonez (Bruges), Alexsandro (LOSC) et Tylel Tati (FC Nantes). Du beau monde donc pour prendre la relève d'un Leonardo Balerdi qui devrait rapporter un très joli chèque à l'OM. Avant cela, l'ancien du Borussia Dortmund aura à coeur de se battre pour sa place chez les Phocéens. Ce mardi soir sur la pelouse du Real Madrid, Balerdi devrait être titularisé en l'absence de Nayef Aguerd. A lui de rassurer sur son niveau de jeu et d'affirmer un peu plus son statut de capitaine.
Les hommes de Roberto De Zerbi auront besoin de calme et de sérénité s'ils veulent ramener un résultat positif de la capitale espagnole. Les autres joueurs recrutés dernièrement au mercato devront aussi apporter. Et comment ne pas penser au champion du monde 2018, Benjamin Pavard, qui accompagnerait Leonardo Balerdi au Santiago-Bernabéu ? 
