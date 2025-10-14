L'OM fait un gros cadeau à Lens au mercato d'hiver

Neal Maupay ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi à l’OM. Un départ en janvier n’est pas à exclure d’autant que Lens est toujours très intéressé par le profil de l’ancien buteur de Brighton.

Longtemps à la recherche d’un attaquant lors du mercato estival, le RC Lens a exploré de nombreuses pistes. Les Sang et Or ont notamment pris la température auprès de l’Olympique de Marseille pour un potentiel transfert de Neal Maupay, avant de finalement se tourner vers Odsonne Edouard. L’ancien attaquant du PSG réalise des débuts corrects sous les ordres de Pierre Sage, mais Lens n’a pas oublié pour autant Neal Maupay d’autant que la situation du buteur de l’OM ne s’est pas arrangée.

Avec zéro minute de jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ancien attaquant d’Everton est clairement indésirable dans la cité phocéenne, où Roberto De Zerbi lui préfère Pierre-Emerick Aubameyang, Robinio Vaz et Amine Gouiri pour le poste de numéro neuf. C’est ainsi que selon les informations de Sport, les négociations pourraient reprendre entre Lens et l’OM au mois de janvier pour un potentiel départ de Neal Maupay du côté de Bollaert. Le média nous apprend à ce sujet que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont prêts à consentir quelques efforts pour rendre possible ce deal. Initialement axé sur un transfert sec, l’OM a désormais ouvert la porte à un prêt avec option d’achat pour Neal Maupay.

Un changement de cap qui pourrait permettre au RC Lens de faire venir plus facilement le joueur, en assumant son salaire pendant six mois avant de prendre une décision définitive l’été prochain quant à son avenir. Pour rappel, l’OL, Getafe ou encore le FC Séville étaient également venus aux renseignements l’été dernier et pourraient de nouveau manifester leur intérêt en apprenant qu’un prêt est possible pour Neal Maupay. Sous contrat avec Marseille jusqu’en 2028, le joueur n’a de son côté pas vraiment ouvert la porte à un départ. Malgré son faible temps de jeu, l’ancien Niçois s’entraîne toujours avec le groupe professionnel et ne désespère pas (encore) de revenir en grâce aux yeux de Roberto De Zerbi cette saison.