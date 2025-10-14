ICONSPORT_245105_0115
Kevin Danso et Neal Maupay

L'OM fait un gros cadeau à Lens au mercato d'hiver

OM14 oct. , 12:40
parCorentin Facy
0
Neal Maupay ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi à l’OM. Un départ en janvier n’est pas à exclure d’autant que Lens est toujours très intéressé par le profil de l’ancien buteur de Brighton.
Longtemps à la recherche d’un attaquant lors du mercato estival, le RC Lens a exploré de nombreuses pistes. Les Sang et Or ont notamment pris la température auprès de l’Olympique de Marseille pour un potentiel transfert de Neal Maupay, avant de finalement se tourner vers Odsonne Edouard. L’ancien attaquant du PSG réalise des débuts corrects sous les ordres de Pierre Sage, mais Lens n’a pas oublié pour autant Neal Maupay d’autant que la situation du buteur de l’OM ne s’est pas arrangée.
Avec zéro minute de jeu en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ancien attaquant d’Everton est clairement indésirable dans la cité phocéenne, où Roberto De Zerbi lui préfère Pierre-Emerick Aubameyang, Robinio Vaz et Amine Gouiri pour le poste de numéro neuf. C’est ainsi que selon les informations de Sport, les négociations pourraient reprendre entre Lens et l’OM au mois de janvier pour un potentiel départ de Neal Maupay du côté de Bollaert. Le média nous apprend à ce sujet que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont prêts à consentir quelques efforts pour rendre possible ce deal. Initialement axé sur un transfert sec, l’OM a désormais ouvert la porte à un prêt avec option d’achat pour Neal Maupay.



OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départOM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ
Un changement de cap qui pourrait permettre au RC Lens de faire venir plus facilement le joueur, en assumant son salaire pendant six mois avant de prendre une décision définitive l’été prochain quant à son avenir. Pour rappel, l’OL, Getafe ou encore le FC Séville étaient également venus aux renseignements l’été dernier et pourraient de nouveau manifester leur intérêt en apprenant qu’un prêt est possible pour Neal Maupay. Sous contrat avec Marseille jusqu’en 2028, le joueur n’a de son côté pas vraiment ouvert la porte à un départ. Malgré son faible temps de jeu, l’ancien Niçois s’entraîne toujours avec le groupe professionnel et ne désespère pas (encore) de revenir en grâce aux yeux de Roberto De Zerbi cette saison.

Derniers commentaires

Mason Greenwood, son rêve ultime est terrible pour l'OM

Toujours de la désinformation dans les articles sur Greenwood.....non MU ne possède pas 50% mais 40%.

Islande-France : Un point c'est tout

Rires, c'est facile de voir quand tu commentes sous l'emprise de l'alcool via ta syntaxe et l'heure de parution de tes commentaires. Simple comme bonjour.

PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar

Pourtant attendre Zidane au PSG quand on a un des meilleurs technicien du monde aux commandes ?

EdF : Deschamps refuse la candidature de Zidane

On ne doit pas parler de ça avant la cdm.

Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché

A voir: boulette face a Israël, boulette face a l'Estonie, là face à Arsenal il s'aventure trop loin... Il comment aussi des erreurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

