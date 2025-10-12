OM : Son salaire est colossal, Longoria exige son départ

Recruté dans l’urgence il y a un an pour compenser la grave blessure de Faris Moumbagna, Neal Maupay n’est plus en odeur de sainteté à l’OM. Le club phocéen souhaite faire partir son attaquant de 29 ans.

Recruté en provenance d’Everton cet été puisque son option d’achat était obligatoire, Neal Maupay est activement poussé vers la sortie par les dirigeants de l’Olympique de Marseille . Il y a un an, le club phocéen faisait venir l’ancien Niçois en urgence après la blessure de Faris Moumbagna lors de la première journée de Ligue 1. A l’époque, il était question d’être la doublure d’Elye Wahi mais Neal Maupay s’est vite imposé comme un titulaire… avant de reprendre place sur le banc en janvier suite au recrutement d’Amine Gouiri.

L'OM veut faire partir Maupay

Cet été, la situation s’est encore davantage corsée pour Neal Maupay avec l’éclosion de Robinio Vaz et l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Quatrième avant-centre dans la hiérarchie désormais, le natif de Versailles est invité à quitter le club. Selon les informations du site Média Foot, l’Olympique de Marseille fait du départ de Neal Maupay une priorité absolue dans l’optique du prochain mercato estival. Et pour cause le média révèle que le salaire du joueur, estimé à environ 2,2 millions d’euros par an, est trop important aux yeux des dirigeants marseillais pour un joueur inutilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison.

N. Maupay France • Âge 29 • Attaquant Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Plusieurs clubs s’étaient intéressés à Neal Maupay cet été, de l’OL à Valence en passant par Getafe, Sassuolo et le FC Séville. Mais les émoluments du joueur, bien trop élevés pour tous les clubs intéressés, avaient finalement rebuté tout le monde et ont fait capoter son transfert. Pablo Longoria espère tout de même trouver une solution dans les semaines à venir pour permettre à l’Olympique de Marseille d’économiser une somme non-négligeable à l’avenir. Reste que de son côté, le joueur, bien qu’écarté du groupe les jours de match, ne semble pas pressé de faire ses valises alors que son contrat en Provence court jusqu’en 2028.