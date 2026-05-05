L’OM fait son premier achat de l’été, les supporters soupirent

Il y a des recrues dont les supporters de l'OM se seraient bien passés. C'est le cas avec Hamed Junior Traoré, dont l'option d'achat va être levée malgré les blessures récurrents et le niveau moyen de l'Ivoirien.

L’héritage de Pablo Longoria est encore bien présent à l’Olympique de Marseille . Adepte des transferts alambiqués ou des prêts avec options d’achat, le dirigeant espagnol a beau avoir quitté l’OM en ce début d’année, il va forcément laisser des traces pendant un long moment. La preuve, sans que la nouvelle direction ne puisse rien y faire, des joueurs vont être transférés définitivement à l’OM cet été.

Traoré, l'option d'achat quasiment obligatoire

C’est le cas d’Hamed Junior Traoré, arrivé en prêt de Bournemouth mais qui était quasiment certain de s’inscrire dans la durée avec Marseille. En effet, le milieu offensif ivoirien, qui s’est gravement blessé face à Nantes en fin de rencontre le week-end dernier, avait été prêté par le club anglais avec une option d’achat à 7,5 millions d’euros. Et comme le révèle La Provence, celle-ci a été levée très rapidement puisque l’achat devenait définitif à la première apparition de Traoré sous le maillot marseillais. Cela a donc eu lieu le 31 août 2025, avec quelques minutes disputées lors de la défaite face à Lyon. Par la suite, en raison d’une blessure mal soignée à la cuisse dans la foulée de ce match face à l’OL, l’Eléphant a manqué plus de trois mois de compétition.

De quoi rendre sa première saison à l’OM forcément décevante, surtout que dans le jeu, le joueur révélé à Empoli n’a jamais brillé et a semblé même avoir du mal à trouver sa place dans les différents systèmes utilisés. Autant dire que son arrivée pour plusieurs années n’a pas spécialement réjoui les fans. « Faut le revendre cet été », « On est sûr que l’option d’achat est obligatoire ? », « Il n’a pas fait un bon match cette année », « quel joueur de m… c’est fou », « L’OM doit s’en débarrasser », « blessé ? Enfin une bonne nouvelle », « il jouait ? », ont balancé des fans marseillais totalement dépités avec cette première recrue qui signe officiellement. Un cadeau d’adieu de Pablo Longoria dont certains se seraient bien passés.