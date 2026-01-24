L’OM en rêvait, Arbeloa le vire du Real

ICONSPORT_272869_0083 (1)
Planté par Dani Ceballos l’été dernier, l’Olympique de Marseille peut nourrir des regrets. Le club phocéen constate que le milieu du Real Madrid a pris la mauvaise décision, lui qui se retrouve poussé vers la sortie par son nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa.
L’Olympique de Marseille observe sans doute la situation de Dani Ceballos avec pas mal de regrets. L’été dernier, le vice-champion de France était passé tout proche de la signature de l’Espagnol. Le milieu du Real s’apprêtait à s’engager avant le revirement de situation en toute fin de mercato. Finalement, le Merengue avait choisi de planter le club phocéen et de rester à la Maison Blanche. Un coup dur pour le président marseillais Pablo Longoria qui avait confirmé son intérêt devant la caméra de l’émission El Chiringuito.
Quelques mois plus tard, force est de constater que Dani Ceballos s’était trompé. Peu utilisé par Xabi Alonso, l’ancien joueur du Betis Séville n’a pas profité du changement d’entraîneur pour se relancer. Certains Madrilènes comme Vinicius Junior ont réagi sachant que la nomination d’un nouveau coach provoque souvent une redistribution des cartes. Mais selon les informations de Don Balon, Dani Ceballos ne s’est absolument pas remobilisé. Au contraire, le nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa juge son attitude et son rendement insuffisants. Ce n’est pas un hasard si le milieu de terrain n’a débuté aucun des trois matchs sous les ordres du successeur de Xabi Alonso.

L'OM n'est plus sur le coup

L’ancienne cible de l’Olympique de Marseille n’en fait pas assez au quotidien et Alvaro Arbeloa estime qu’il n’apporte rien au collectif. Résultat, le Real Madrid lui ouvre la porte cet hiver. La direction madrilène sera à l’écoute de la moindre offre pour son indésirable. A priori, le pensionnaire du Vélodrome ne reviendra pas à la charge. Les Marseillais, qui viennent de recruter le Néerlandais Quinten Timber dans l’entrejeu, tentent toujours de conclure le transfert de l’Angevin Himad Abdelli. Dani Ceballos a donc laissé passer sa chance.
D. Ceballos Fernández

D. Ceballos Fernández

SpainEspagne Âge 29 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs12
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
