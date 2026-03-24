Textor écarté par Botafogo, une banque se lance

La météo tourne à l'orage du côté de John Textor puisque la presse brésilienne annonce qu'une banque d'investissement a été contactée pour reprendre les commandes de Botafogo.

trouver un nouvel investisseur afin de destituer l'Américain du contrôle de la SAF (Sociedade Anônima do Futebol - Société Anonyme de Football) par voie judiciaire ». Tandis qu'en France ses agissements avec l'Olympique Lyonnais risquent de valoir encore des soucis au club désormais dirigé par Michele Kang, John Textor traverse la tempête avec Botafogo. Alors que l'homme d'affaires américain est déjà soupçonné d'avoir utilisé 120 millions d'euros dans des histoires nébuleuses, O Globo annonce que l'association qui possède les droits du club a décidé de contacter la banque brésilienne BTG pour «».

Textor ça sent la fin

Pour l'instant, aucun investisseur ne s'est fait connaître, et les spécialistes brésiliens admettent que cela ne sera pas facile d'en trouver un. Car depuis que John Textor est arrivé à prendre les commandes de Botafogo, le déficit du club brésilien a explosé, tout comme cela a été le cas à l'OL. Et O Globo précise que le futur repreneur ne pourra pas s'en sortir sans faire un drastique plan d'économie, tant la situation financière s'est dégradée. Au point que l'on évoque un déficit pouvant atteindre 500 millions d'euros.

Si dans un premier temps, John Textor a été soutenu par une majorité de supporters, notamment parce que Botafogo a gagné la Copa Libertadores, l'ambiance s'est singulièrement tendue ces derniers temps, au fur et à mesure qu'ils ont appris que l'homme d'affaires américain avait fait des tours de magie avec les comptes du club brésilien. Les fans de Lyon ont déjà compris cela depuis un an.