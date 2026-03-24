John Textor - Botafogo
John Textor - Olympique Lyonnais

Textor écarté par Botafogo, une banque se lance

OL24 mars , 19:40
parClaude Dautel
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La météo tourne à l'orage du côté de John Textor puisque la presse brésilienne annonce qu'une banque d'investissement a été contactée pour reprendre les commandes de Botafogo.
Tandis qu'en France ses agissements avec l'Olympique Lyonnais risquent de valoir encore des soucis au club désormais dirigé par Michele Kang, John Textor traverse la tempête avec Botafogo. Alors que l'homme d'affaires américain est déjà soupçonné d'avoir utilisé 120 millions d'euros dans des histoires nébuleuses, O Globo annonce que l'association qui possède les droits du club a décidé de contacter la banque brésilienne BTG pour « trouver un nouvel investisseur afin de destituer l'Américain du contrôle de la SAF (Sociedade Anônima do Futebol - Société Anonyme de Football) par voie judiciaire ».

Textor ça sent la fin

Pour l'instant, aucun investisseur ne s'est fait connaître, et les spécialistes brésiliens admettent que cela ne sera pas facile d'en trouver un. Car depuis que John Textor est arrivé à prendre les commandes de Botafogo, le déficit du club brésilien a explosé, tout comme cela a été le cas à l'OL. Et O Globo précise que le futur repreneur ne pourra pas s'en sortir sans faire un drastique plan d'économie, tant la situation financière s'est dégradée. Au point que l'on évoque un déficit pouvant atteindre 500 millions d'euros.
Si dans un premier temps, John Textor a été soutenu par une majorité de supporters, notamment parce que Botafogo a gagné la Copa Libertadores, l'ambiance s'est singulièrement tendue ces derniers temps, au fur et à mesure qu'ils ont appris que l'homme d'affaires américain avait fait des tours de magie avec les comptes du club brésilien. Les fans de Lyon ont déjà compris cela depuis un an.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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