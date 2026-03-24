Lens refuse un report, la réponse cinglante du PSG

Le PSG aimerait pouvoir décaler son déplacement à Lens, prévu entre ses deux matchs des quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Mais les Sang et Or ont refusé, ce qui passe difficilement du côté parisien.

En fin de saison, chaque détail compte. Cette année, la lutte pour le titre en Ligue 1 est plus serrée que jamais : le PSG ne compte qu’un point d’avance sur le RC Lens, avec toutefois un match de moins au compteur. Le club de la capitale s’apprête à enchaîner une série de rencontres délicates, dont un quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool.

Entre les deux confrontations contre les Reds, le PSG doit se déplacer sur la pelouse du RC Lens, un match que les champions d’Europe aimeraient reprogrammer, à l’image de ce qui avait été fait pour la rencontre PSG-Nantes entre les deux matchs face à Chelsea. Mais Lens refuse catégoriquement, invoquant un problème d’équité.

Le PSG rappelle une vérité à Lens

Ces dernières heures, les Sang et Or ont d'ailleurs publié un communiqué cinglant à l'encontre du PSG. Mais le club de la capitale ne se laisse pas démonter et vient de réagir : « Les performances des clubs français engagés sur la scène européenne bénéficient à l’ensemble du football français. Dans un contexte où la France occupe actuellement la 6ᵉ place à l’indice UEFA pour la saison 2025-2026, l’enjeu est important : sécuriser la 5ᵉ place à l’indice UEFA, synonyme d’une meilleure représentation du football français en compétitions européennes, avec jusqu’à sept clubs qualifiés.

Le succès des clubs français en Europe génère par ailleurs des retombées directes pour l’ensemble des clubs professionnels, et pas uniquement pour les équipes engagées dans ces compétitions. La perspective de voir deux clubs français accéder aux demi-finales de compétitions européennes représente une opportunité importante pour la Ligue 1, tant sur le plan sportif qu’économique. »

Une réponse logique qui devrait faire réagir. Car si la position du RC Lens peut se comprendre dans sa quête du titre, la réussite du PSG et du RC Strasbourg en Europe profite en réalité à l’ensemble des clubs du championnat. La Ligue de Football Professionnel devra trancher. Et la décision ne s’annonce pas simple, car l’une des deux formations risque forcément de ressortir frustrée.