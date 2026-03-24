ICONSPORT_160468_0035
Nasser Al Khelaifi

Lens refuse un report, la réponse cinglante du PSG

PSG24 mars , 19:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG aimerait pouvoir décaler son déplacement à Lens, prévu entre ses deux matchs des quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool. Mais les Sang et Or ont refusé, ce qui passe difficilement du côté parisien.
En fin de saison, chaque détail compte. Cette année, la lutte pour le titre en Ligue 1 est plus serrée que jamais : le PSG ne compte qu’un point d’avance sur le RC Lens, avec toutefois un match de moins au compteur. Le club de la capitale s’apprête à enchaîner une série de rencontres délicates, dont un quart de finale de Ligue des champions face à Liverpool.
Entre les deux confrontations contre les Reds, le PSG doit se déplacer sur la pelouse du RC Lens, un match que les champions d’Europe aimeraient reprogrammer, à l’image de ce qui avait été fait pour la rencontre PSG-Nantes entre les deux matchs face à Chelsea. Mais Lens refuse catégoriquement, invoquant un problème d’équité.

Le PSG rappelle une vérité à Lens 

Ces dernières heures, les Sang et Or ont d'ailleurs publié un communiqué cinglant à l'encontre du PSG. Mais le club de la capitale ne se laisse pas démonter et vient de réagir : « Les performances des clubs français engagés sur la scène européenne bénéficient à l’ensemble du football français. Dans un contexte où la France occupe actuellement la 6ᵉ place à l’indice UEFA pour la saison 2025-2026, l’enjeu est important : sécuriser la 5ᵉ place à l’indice UEFA, synonyme d’une meilleure représentation du football français en compétitions européennes, avec jusqu’à sept clubs qualifiés.
Le succès des clubs français en Europe génère par ailleurs des retombées directes pour l’ensemble des clubs professionnels, et pas uniquement pour les équipes engagées dans ces compétitions. La perspective de voir deux clubs français accéder aux demi-finales de compétitions européennes représente une opportunité importante pour la Ligue 1, tant sur le plan sportif qu’économique. »

Lire aussi

PSG : 30ME proposés pour s'offrir un prodige suissePSG : 30ME proposés pour s'offrir un prodige suisse
Une réponse logique qui devrait faire réagir. Car si la position du RC Lens peut se comprendre dans sa quête du titre, la réussite du PSG et du RC Strasbourg en Europe profite en réalité à l’ensemble des clubs du championnat. La Ligue de Football Professionnel devra trancher. Et la décision ne s’annonce pas simple, car l’une des deux formations risque forcément de ressortir frustrée.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_362263_0170
Premier League

Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

Karim Coulibaly ICONSPORT_279981_0024
OM

L'OM en guerre avec le PSG dans un dossier à 50 ME

John Textor - Botafogo
OL

Textor écarté par Botafogo, une banque se lance

psg marquinhos promet la guerre dans le vestiaire iconsport 264459 0086 395814
PSG

PSG : Enorme coup dur pour Marquinhos

Fil Info

24 mars , 20:02
Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool
24 mars , 20:00
L'OM en guerre avec le PSG dans un dossier à 50 ME
24 mars , 19:40
Textor écarté par Botafogo, une banque se lance
24 mars , 19:20
PSG : Enorme coup dur pour Marquinhos
24 mars , 18:40
Erreur sur le genou de Mbappé, l'Espagne confirme !
24 mars , 18:20
TV : Hiboux, le plus grand streamer pirate de France interpellé
24 mars , 18:00
L'OL sous pression, Ghezzal prêt à tourner la page
24 mars , 17:30
Le PSG et Hakimi, sale rumeur venue de Madrid
24 mars , 17:00
L'OM perd tout espoir avec Greenwood

Derniers commentaires

Lens refuse un report, la réponse cinglante du PSG

Faux prétxts du Qsg sà profite k leurs remplir les poches aux détriments des autres clubs vous ki prétendez être grand d'Europe les autres clubs européens pleurniche pas kom vous pour accumulation de matchs ni demande du repos à leurs ligues

OL : « Le trou est monumental », Lyon panique

Malheureusement pour nous fondé à ne sait pas travailler sous pression. On le garde jusqu’à la fin de son contrat encore une saison et on fait revenir Sage en contrat longue duree après son aventure europeene avec Lens

L'OL sous pression, Ghezzal prêt à tourner la page

comment ça , reçoit !!!

Le fisc lancé aux trousses de John Textor

Comment c’est possible qu’il ne paie aucune facture et qu’on lui prête encore de l’argent ! Le système a de failles aussi grande que celle de san andreas

Lens-PSG reporté, les Parisiens abandonnent

Koooo-oiii 😳??? La LFP a la possibilité de faire ou non décaler un match ??? Tiens tiens , sauf erreur , ils (les personnes responsables de la LFP) n'ont-ils pas oubliés de se prononcer pour un certain match le Havre/Lyon ???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading