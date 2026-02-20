ICONSPORT_343794_0042

Neymar annonce déjà sa future retraite

Info20 févr. , 11:00
parNathan Hanini
De retour après une blessure au genou le 16 février dernier pour le Campeonato Paulista, Neymar s’est exprimé sur ses objectifs à venir. À 34 ans, le Brésilien évoque même sa retraite.
Débarqué libre à Santos après une aventure ratée du côté de l’Arabie saoudite, Neymar veut retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. À 34 ans, le natif de Mogi das Cruzes se remet une nouvelle fois d’une blessure au genou au sein de son club. Son objectif reste la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L’ancien parisien veut retrouver la sélection pour un baroud d’honneur et tenter d’accrocher le Graal qui fuit la Seleção depuis 2002. Récemment, la star brésilienne a évoqué son avenir et sa retraite.

Neymar évoque sa retraite

Dans une interview accordée au média Cazé TV, Neymar revient sur ses objectifs. L’ancien barcelonais évoque sa vision concernant la fin de sa carrière qui pourrait prendre fin en décembre. « Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir. Je ne sais pas ce que sera l’année prochaine. Il se peut qu’en décembre, j’aie envie de prendre ma retraite. Je vis au jour le jour maintenant. Cette année est très importante, non seulement pour Santos, mais aussi pour l’équipe nationale brésilienne, car c’est l’année de la Coupe du monde. Pour moi aussi, c’est un très grand défi. Je vis au jour le jour. Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir, je ne sais pas ce que sera l’année prochaine, il se peut qu’en décembre, je veuille prendre ma retraite, mais ce sera une décision qui viendra du cœur. Je vis au jour le jour. Nous avançons petit à petit, » explique-t-il. En décembre dernier, Santos a prolongé le bail de sa star d’une année supplémentaire. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection (79 buts en 128 sélections) est donc lié au Peixe jusqu’en 2026.
