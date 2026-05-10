L'OM doit finir 7e, ce serait mérité

A cause d'une saison particulièrement irrégulière, l'Olympique de Marseille risque de ne jouer aucune compétition européenne la saison prochaine. Une hérésie pour les supporters, mais pas pour le journaliste Nicolas Vilas, qui estime que le club phocéen ne doit pas en jouer.

Après plusieurs journées de championnat disputées, les supporters de l'Olympique de Marseille se plaisaient à croire que leur club de coeur allait se frotter au Paris Saint-Germain dans la course au titre. Jusqu'au coup d'envoi de la 15e journée de Ligue 1 , les hommes de Roberto De Zerbi n'avaient que deux points de retard sur Lens, et un seul sur le PSG.

Mais après une deuxième moitié de saison cataclysmique, le club de la Canebière a chuté au classement. Aujourd'hui sous la direction de Habib Beye, l'OM occupe la septième place avant l'avant-dernière journée, et risque de se qualifier pour aucune compétition européenne la saison prochaine. Une situation fâcheuse pour un club de ce calibre, sauf pour Nicolas Vilas. Le journaliste estime que Marseille ne doit pas disputer de Coupe d'Europe l'année prochaine.

L'OM ferait mieux de ne pas jouer l'Europe

« J'ai une unpopular opinion. Pour moi, l'OM ne doit pas aller en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et mathématiquement, c'est encore possible. Je suis allé regarder, à Marseille, quand tu dois gérer les deux compétitions… ils se mettent une espèce de pression. Si c'est pour aller en Coupe d'Europe et ne pas avoir d'émotions… Les arguments financiers ? C'est pas à vous (les supporters, ndlr) de payer pour la mauvaise gestion éventuelle. Ca ne sert à rien d'aller en Coupe d'Europe si c'est pour rien faire. Joue ton championnat, procure toi des émotions et voilà », a argumenté Nicolas Vilas dans l'émission « Le SAV de la Ligue 1 » sur Ligue 1+.

Et mathématiquement, oui, il est encore possible que l'OM n'aille pas en Coupe d'Europe. Les probabilités indiquent que le club phocéen n'a que 28% de chances de terminer sixième, synonyme de qualification directe pour la Conference League. Autrement, la septième place pourra toujours lui permettre d'obtenir un billet pour les barrages de la C4, mais il faut compter sur une victoire du RC Lens en finale de la Coupe de France. Un micmac bien compliqué.