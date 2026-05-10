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Pierre-Emerick Aubameyang

OM : Aubameyang viré au mercato, c'est acté

OM10 mai , 13:20
parMehdi Lunay
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La fin de saison marseillaise est un naufrage sur tous les points. Pierre-Emerick Aubameyang ne sauve pas l'honneur avec un comportement discutable. De quoi accélérer son départ de l'OM, lequel est inévitable.
La semaine de remobilisation s'est transformée en fiasco pour l'Olympique de Marseille. Le groupe phocéen a implosé pendant la mise au vert avec des tensions nombreuses entre les joueurs et le staff technique. Le bouquet final est survenu jeudi soir quand Pierre-Emerick Aubameyang a vidé un extincteur sur l'ancien athlète Bob Tahri, représentant de la direction. Suite à cela, l'attaquant gabonais a été privé du déplacement au Havre ce dimanche. Un épisode peu glorieux qui sonne sans doute le glas de sa carrière à l'OM.

Aubameyang sur le départ

Le joueur de bientôt 37 ans n'a pas vécu une saison facile. Même s'il a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues (9 buts en Ligue 1), ses prestations ont clairement laissé à désirer. L'ancien joueur de Dortmund était dans le dur physiquement ces dernières semaines. D'après les informations de La Provence, le départ d'Aubameyang cet été est certain. Décevant et vieillissant, le Gabonais coûte surtout très cher aux Phocéens.
Sous contrat jusqu'en 2027, l'attaquant fait partie des plus gros salaires de l'équipe. Il touche 350 000 euros par mois, la cinquième rémunération de l'OM. C'est beaucoup trop élevé pour un club qui devrait rater la prochaine Ligue des champions. Pour reconstruire l'effectif olympien, le nouveau directeur sportif (normalement Grégory Lorenzi) aura besoin d'économiser le salaire d'Aubameyang entre autres. Longtemps adulé par le Vélodrome, le buteur gabonais va quitter la Canebière par la petite porte cet été.
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Ligue 1

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4
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58321778513516
5
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56321688564610
6
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54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
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17
Nantes
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18
Metz
163237223272-40

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