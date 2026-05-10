OM : Aubameyang viré au mercato, c'est acté

La fin de saison marseillaise est un naufrage sur tous les points. Pierre-Emerick Aubameyang ne sauve pas l'honneur avec un comportement discutable. De quoi accélérer son départ de l'OM, lequel est inévitable.

La semaine de remobilisation s'est transformée en fiasco pour l' Olympique de Marseille . Le groupe phocéen a implosé pendant la mise au vert avec des tensions nombreuses entre les joueurs et le staff technique. Le bouquet final est survenu jeudi soir quand Pierre-Emerick Aubameyang a vidé un extincteur sur l'ancien athlète Bob Tahri, représentant de la direction. Suite à cela, l'attaquant gabonais a été privé du déplacement au Havre ce dimanche. Un épisode peu glorieux qui sonne sans doute le glas de sa carrière à l'OM.

Aubameyang sur le départ

Le joueur de bientôt 37 ans n'a pas vécu une saison facile. Même s'il a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues (9 buts en Ligue 1), ses prestations ont clairement laissé à désirer. L'ancien joueur de Dortmund était dans le dur physiquement ces dernières semaines. D'après les informations de La Provence, le départ d'Aubameyang cet été est certain. Décevant et vieillissant, le Gabonais coûte surtout très cher aux Phocéens.