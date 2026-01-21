L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

ICONSPORT_282777_0040
L'Olympique de Marseille convoite Anis Hadj Moussa au mercato. L'ailier algérien du Feyenoord est tenté par le projet marseillais. Il pourrait rejoindre ses anciens coéquipiers Paixao et Timber.
L'OM réalisera t-il un doublé aux Pays-Bas en janvier ? Alors que Quinten Timber va signer chez les Phocéens, son coéquipier à Feyenoord Anis Hadj Moussa est aussi visé. L'ailier algérien a réalisé une CAN correcte avec sa sélection. Une compétition dans la lignée de performances très intéressantes avec le club de Rotterdam. Hadj Moussa est vu comme un remplaçant crédible de Mason Greenwood l'été prochain mais son transfert cet hiver est aussi envisagé par la direction olympienne. Un achat rapide ne sera toutefois pas aisé.

Feyenoord refuse tout transfert en janvier

Tout d'abord, l'OM devra débourser 30 millions d'euros pour s'offrir le joueur. Surtout, son homologue néerlandais refuse de céder l'Algérien cet hiver. Cela a été rappelé publiquement par le directeur général de Feyenoord Dennis te Kloese. « Il y a toujours un intérêt concret pour Hadj-Moussa au quotidien, mais à ce stade de la saison, nous ne le laisserons absolument pas partir. Nous ne ferons pas cela. Cela a été discuté avec Anis et également avec son agent », a t-il assuré aux supporters dans ses vœux pour le nouvel an.
Une position qui sera partagée par le joueur selon lui. La raison ? La coupe du monde 2026 qui approche. « Ce serait imprudent de partir maintenant et de tenter sa chance dans une compétition plus importante, au risque de compromettre sa place en Coupe du monde. Je ne pense pas qu'il le fera », a ajouté le dirigeant.
Par contre, il a admis qu'une vente de Hadj Moussa était faisable l'été prochain si les conditions financières sont réunies. Ce report n'est pas une mauvaise chose pour Marseille puisque cela bloque aussi Chelsea, autre prétendant déclaré. Les Blues n'auraient eux aucun problème à miser gros sur le joueur algérien en janvier.
A. Hadj Moussa

A. Hadj Moussa

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Eredivisie

2025/2026
Matchs16
Buts5
Passes décisives3
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
