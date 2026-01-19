30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie

L’OM est très intéressé par Anis Hadj Moussa, l’ailier algérien du Feyenoord, perçu par l’état-major olympien comme le potentiel successeur de Mason Greenwood.

De nouveau buteur contre Angers samedi soir, Mason Greenwood n’en fini plus de marquer. L’attaquant anglais de 24 ans totalise déjà 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Des performances qui font logiquement de lui un joueur très courtisé dans l’optique du prochain mercato estival. L’Olympique de Marseille sait qu’il sera difficile de retenir Greenwood et de le conserver une troisième année de suite. C’est la raison pour laquelle Pablo Longoria et Medhi Benatia avancent sur quelques pistes de joueurs capables d’évoluer à droite de l’attaque.

Feyenoord réclame 30 ME pour Hadj Moussa

Un nom se détache ces dernières semaines, celui d’Anis Hadj Moussa. L’attaquant du Feyenoord est très apprécié par le board olympien, mais la concurrence fait rage. Chelsea est également sur les rangs et ces nombreux intérêts gonflent logiquement le prix du joueur algérien de 23 ans. A en croire les informations du compte spécialisé Topskills Sports UK, Feyenoord réclame à présent près de 30 millions d’euros pour un départ d’Anis Hadj Moussa lors du prochain mercato estival.

Une somme similaire à celle payée par l’Olympique de Marseille pour recruter Igor Paixao… à Feyenoord, il y a un peu plus de six mois. Le club olympien entretient de bonnes relations avec le club néerlandais comme le prouvent les négociations en cours pour le transfert de Quinten Timber, un élément qui peut laisser penser que Marseille a ses chances dans le dossier Hadj Moussa. Né à Paris, l’ailier algérien de 23 ans réalise une saison correcte aux Pays-Bas avec 5 buts et 3 passes décisives en championnat.

La saison dernière, ses prestations avaient tapé dans l’oeil de nombreux grands clubs européens avec 11 buts et 6 passes décisives. De quoi convaincre l’Olympique de Marseille de miser sur lui pour préparer l’après-Greenwood même si dans ce dossier, le vice-champion de France en titre devra se montrer plus fort que Chelsea, ce qui ne sera pas une mince affaire au vu des moyens financiers des Blues.