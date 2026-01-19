ICONSPORT_279921_0127

30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie

OM19 janv. , 13:20
parCorentin Facy
0
L’OM est très intéressé par Anis Hadj Moussa, l’ailier algérien du Feyenoord, perçu par l’état-major olympien comme le potentiel successeur de Mason Greenwood.
De nouveau buteur contre Angers samedi soir, Mason Greenwood n’en fini plus de marquer. L’attaquant anglais de 24 ans totalise déjà 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Des performances qui font logiquement de lui un joueur très courtisé dans l’optique du prochain mercato estival. L’Olympique de Marseille sait qu’il sera difficile de retenir Greenwood et de le conserver une troisième année de suite. C’est la raison pour laquelle Pablo Longoria et Medhi Benatia avancent sur quelques pistes de joueurs capables d’évoluer à droite de l’attaque.

Feyenoord réclame 30 ME pour Hadj Moussa

Un nom se détache ces dernières semaines, celui d’Anis Hadj Moussa. L’attaquant du Feyenoord est très apprécié par le board olympien, mais la concurrence fait rage. Chelsea est également sur les rangs et ces nombreux intérêts gonflent logiquement le prix du joueur algérien de 23 ans. A en croire les informations du compte spécialisé Topskills Sports UK, Feyenoord réclame à présent près de 30 millions d’euros pour un départ d’Anis Hadj Moussa lors du prochain mercato estival.
Une somme similaire à celle payée par l’Olympique de Marseille pour recruter Igor Paixao… à Feyenoord, il y a un peu plus de six mois. Le club olympien entretient de bonnes relations avec le club néerlandais comme le prouvent les négociations en cours pour le transfert de Quinten Timber, un élément qui peut laisser penser que Marseille a ses chances dans le dossier Hadj Moussa. Né à Paris, l’ailier algérien de 23 ans réalise une saison correcte aux Pays-Bas avec 5 buts et 3 passes décisives en championnat.
La saison dernière, ses prestations avaient tapé dans l’oeil de nombreux grands clubs européens avec 11 buts et 6 passes décisives. De quoi convaincre l’Olympique de Marseille de miser sur lui pour préparer l’après-Greenwood même si dans ce dossier, le vice-champion de France en titre devra se montrer plus fort que Chelsea, ce qui ne sera pas une mince affaire au vu des moyens financiers des Blues.
A. Hadj Moussa

A. Hadj Moussa

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Eredivisie

2025/2026
Matchs16
Buts5
Passes décisives3
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Je souhaite que ce joueur ne vienne pas à l'OM mais quel est le rapport entre une photo prise le 31 aout et un transfert en janvier 2026. Pour le reste, c'est le jeu normal entre 2 clubs pour un joueur qui est libre dans 6 mois.

Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Tkt on sait que tu connais rien au ballon 🤣

CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

Pays*

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Sans façon ....

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Bien content de pas le récupérer chez nous celui-là.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

