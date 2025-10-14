ICONSPORT_272756_0127

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

OM14 oct. , 21:00
parMehdi Lunay
1
Les matchs internationaux restent la hantise des clubs avec les blessures de leurs joueurs. L'Olympique de Marseille tremble ce mardi soir pour Amine Gouiri, violemment percuté par le gardien de l'Ouganda.
La trêve internationale n'est pas toujours source d'excitation pour le public, elle est surtout cause de stress pour les clubs. L'accumulation des matchs fatigue les corps des stars et la rencontre avec certains joueurs agressifs peut faire des ravages. Ce mardi soir, l'Algérie rencontrait l'Ouganda pour son dernier match de qualification. Un match sans enjeu auquel a participé Amine Gouiri. Malheureusement pour l'OM, l'attaquant a subi un violent choc en fin de match. Sur un ballon en profondeur, le buteur algérien et phocéen a été percuté par le gardien ougandais Salim Magoola sans le voir.
Gouiri a été évacué sur civière, visiblement touché à l'épaule. Celle-ci semblait déboîtée. En plus, le joueur de Marseille a frappé le sol durement avec la tête. De quoi craindre un forfait du joueur pour les prochains matchs de l'OM. Le programme est copieux avec la réception du Havre, un déplacement au Sporting Portugal en Ligue des champions et un match à Lens le week-end suivant.
A. Gouiri

A. Gouiri

FranceFrance Âge 25 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_262193_0025
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La Cote d'Ivoire et le Sénégal qualifiés sans souci

ICONSPORT_273651_0187
Equipe de France

EdF : L'Islande se paye la tête de Didier Deschamps

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_273703_0054
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : L'Angleterre valide son billet, pas le Portugal

ICONSPORT_151073_0100
Bordeaux

« Un restaurant, un call center », cette ex-gloire des Girondins revient dans le foot

Fil Info

23:07
CdM 2026 : La Cote d'Ivoire et le Sénégal qualifiés sans souci
23:00
EdF : L'Islande se paye la tête de Didier Deschamps
22:45
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:44
CdM 2026 : L'Angleterre valide son billet, pas le Portugal
22:30
« Un restaurant, un call center », cette ex-gloire des Girondins revient dans le foot
22:00
MU fonce sur le nouveau chouchou des Bleus
21:30
Rennes : Beye se croit intouchable, la sale accusation
20:40
Neymar hésite entre deux clubs en Europe
20:21
Monaco : Pogba reporte encore son grand retour

Derniers commentaires

Paulo Fonseca refuse cet attaquant qui s'offre à l'OL

Je prends que Benzema ou Nabil parmi les anciens

Les deux recrutements ratés de l'OM

Bravo Quentin, quel article de melde ... Tu dois faire parti des flop de Foutre01 aussi ...

Algérie : Luca Zidane encaisse un but au bout de 5 minutes

😂😂😂😂😂

EdF : Le Mondial sur le banc, Kingsley Coman préfère laisser sa place

Il fait bien il est inutile

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

Une épaule déboîter c'est rien du tout, il vaut mieux que ça soit une épaule que un genou

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading