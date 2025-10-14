OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

Les matchs internationaux restent la hantise des clubs avec les blessures de leurs joueurs. L'Olympique de Marseille tremble ce mardi soir pour Amine Gouiri, violemment percuté par le gardien de l'Ouganda.

La trêve internationale n'est pas toujours source d'excitation pour le public, elle est surtout cause de stress pour les clubs. L'accumulation des matchs fatigue les corps des stars et la rencontre avec certains joueurs agressifs peut faire des ravages. Ce mardi soir, l'Algérie rencontrait l'Ouganda pour son dernier match de qualification. Un match sans enjeu auquel a participé Amine Gouiri. Malheureusement pour l' OM , l'attaquant a subi un violent choc en fin de match. Sur un ballon en profondeur, le buteur algérien et phocéen a été percuté par le gardien ougandais Salim Magoola sans le voir.

Gouiri a été évacué sur civière, visiblement touché à l'épaule. Celle-ci semblait déboîtée. En plus, le joueur de Marseille a frappé le sol durement avec la tête. De quoi craindre un forfait du joueur pour les prochains matchs de l'OM. Le programme est copieux avec la réception du Havre, un déplacement au Sporting Portugal en Ligue des champions et un match à Lens le week-end suivant.