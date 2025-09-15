OM : L'arbitre fait cauchemarder le Real Madrid

Irfan Peljto

Mardi pour son grand retour en Ligue des Champions face au Real Madrid, l’Olympique de Marseille sera arbitré par Irfan Peljto, un arbitre qui a laissé un très mauvais souvenir aux Merengues.
Trois ans après sa dernière participation, le club phocéen va retrouver la Ligue des Champions dès cette semaine avec une affiche de gala à disputer face au Real Madrid. Dauphin du PSG la saison dernière en championnat, l’OM s’est offert le droit de disputer des grands matchs européens. Mais la bande de Roberto De Zerbi veut faire plus que participer à la LDC, elle veut performer et tenter de se qualifier pour la phase finale de cette C1 nouvelle version. Pour cela, Marseille aura fort à faire avec un premier rendez-vous important sur la pelouse du Real Madrid mardi soir. Une rencontre que les Merengue aborderont avec une certaine appréhension… à cause de l’arbitre. 

Peljto, l'arbitre des mauvais souvenir pour le Real

En effet, l’UEFA a nommé Irfan Peljto pour cette affiche entre le Real et l’OM. Si cet arbitre bosniaque n’a jamais arbitré Marseille en C1, il va être au sifflet d’un match du Real pour la troisième fois… avec des mauvais souvenirs pour les hommes de la Maison Blanche, comme le rappelle le site Okdiario. Pas parce que Peljto a commis des erreurs en défaveur du Real, mais tout simplement parce qu’il était l’arbitre de la déroute de Madrid à l'Emirates Stadium contre Arsenal lors du dernier quart de finale de la Ligue des Champions (0-3). Autant dire que les mauvais souvenirs vont ressortir chez les Merengues en revoyant Peljto au milieu du terrain mardi soir.

Quoi qu’il en soit, Peljto aura une certaine pression sur les épaules, sachant que l’équipe de Xabi Alonso a vécu un arbitrage difficile sur la pelouse d’Anoeta contre la Real Sociedad samedi. Malgré la victoire 2-1 en Liga, le Real n’a toujours pas digéré les décisions de Gil Manzano. Madrid attendra donc de l’arbitre de 41 ans un arbitrage correct. Fort d’une expérience européenne qui l’a vu arbitrer sept matchs de C1 la saison passée, Peljto a tout pour bien faire, alors que les Marseillais espèrent aussi qu’ils n’auront pas droit à un arbitrage trop en faveur du Real.

