Roberto De Zerbi

L'OM de De Zerbi, on dirait du Gattuso

OM06 nov. , 23:20
parQuentin Mallet
0
Après la défaite de l'Olympique de Marseille face à l'Atalanta Bergame (0-1), Walid Acherchour s'en est pris avec véhémence à Roberto De Zerbi qu'il considère comme grand responsable. Le consultant va même jusqu'à comparer son OM à ceux de Gattuso et Gasset.
L'Olympique de Marseille n'a clairement pas montré un beau visage face à l'Atalanta Bergame. Pourtant, avec un Vélodrome en fusion pour cette soirée de Ligue des champions, les Phocéens avaient tous les ingrédients réunis pour sortir un match de haut niveau. Mais une fois encore, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous. Une prestation qui a en tout cas fortement déçu Walid Acherchour, pourtant un grand admirateur de l'ancien entraineur de Sassuolo ou Brighton.

Walid Acherchour démonte De Zerbi

« Pourtant je suis un grand fan de Roberto De Zerbi, mais là c’est trop ! Quand tu vois, qu’il va encore parler d’arbitrage après la défaite face à l’Atalanta, mais arriver à 0-0 avant cette histoire de penalty, c’est déjà un miracle. Parce que son plan de jeu est défaillant. Il envoie encore un signal de frilosité à son équipe, Rulli te sauve encore ! Tu es à la limite de prendre un but. Devant la télé, si tu me dis que c’est l’OM de Gattuso ou de Grasset, je te crois. Comment je peux argumenter sur la plus-value du coach ? (...) De Zerbi doit répondre sur le terrain, on est trop loin de ce que l’on doit voir », a déploré le consultant de Winamax TV.
Walid Acherchour estime qu'il y a un avant et un après le match perdu à Lens. Avant cela, l'OM montrait des choses suffisamment intéressantes qui lui ont permis de remporter 7 matchs sur 11, toutes compétitions confondues. Depuis, les résultats sont décevants, et même quand elle gagne, la formation de Roberto De Zerbi n'est pas franchement rassurante (cf : la victoire à Auxerre).
0
Derniers commentaires

OGCN : Haise détruit ses joueurs après la nouvelle claque en EL

Il est passé où le double bus. fallait le sortir contre Fribourg

EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

Sur 7 clubs européen que 2 clubs arrivent a gagner, un faible ratio , mauvaise semaine pour les clubs français et

Daniel Riolo agresse l’OM et sauve un seul Marseillais

Il y a peu de chances que l'OM atteigne les barrages de LdC (l'an dernier, le dernier qualifié comptait 11 points, soit 8 de plus que l'OM en ce moment qui doit recevoir Liverpool et Newcastle et se déplacer à Bruges et à St Gilles) Une telle élimination pourrait favoriser l'OM en championnat si le mental suit.

EdF : La France avec Cherki, Akliouche et Mateta

Tollisso pas sélectionné c'est une surprise, a lui tout seul il porte Lyon, il mérite d être sélectionné

EL : Lâché par sa défense, l'OL prend l’eau à Séville

le peu de nombre de pts qu'ils ramenent on va pas leur lecher les panards non plus

