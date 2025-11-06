A la table des grands, l’OM se fait humilier

Battu à domicile par l’Atalanta Bergame (0-1) mercredi, l’Olympique de Marseille poursuit une série honteuse. En Ligue des Champions, le club phocéen ne parvient pas à battre un membre du top 4 européen depuis 13 ans. Soit un total de 17 matchs consécutifs.

L’arbitrage n’explique pas tout. Après la défaite à domicile contre l’Atalanta Bergame mercredi, l’Olympique de Marseille a pointé les décisions arbitrales. A commencer par la main d’Ederson non sanctionnée d’un penalty quelques secondes avant le but inscrit par Lazar Samardzic. Remontés, les Marseillais s’estiment lésés après les précédentes polémiques face au Real Madrid (2-1) et le Sporting Portugal (2-1). Roberto De Zerbi et ses hommes en oublieraient presque le contenu décevant de la rencontre, et plus globalement de leur campagne européenne.

En quatre journées de Ligue des Champions, le club phocéen compte trois défaites et une seule victoire, c’était face à l’Ajax Amsterdam (4-0) qui ne fait pas partie des quatre principaux championnats européens. La précision est importante compte tenu de la statistique accablante des Olympiens. C’est simple, l’Olympique de Marseille a perdu ses 17 derniers matchs de Ligue des Champions contre des clubs anglais, espagnols, italiens et allemands ! Son précédent succès face à l’une de ces équipes remonte au 22 février 2012.

A l’époque, André Ayew avait arraché la victoire contre l’Inter Milan (1-0) dans le temps additionnel de ce huitième de finale aller. Cela fait donc plus de 13 ans ! Le vice-champion de France, qui détient le record de défaites consécutives dans l’histoire de la compétition (13), tentera de mettre un terme à la série. Hormis les Belges de l’Union Saint-Gilloise et du Club Brugge, le pensionnaire du Vélodrome recevra deux adversaires de Premier League, à savoir Newcastle et Liverpool. Là encore, la tâche s’annonce compliquée si l’Olympique de Marseille ne montre pas un meilleur visage.