L'OM craque pour Youssouf Fofana

L'OM rêve d'un très gros coup au mercato, en allant chercher l'international français du Milan AC Youssouf Fofana. Ce ne sera pas donné.

L’OM , qui a déjà réussi des coups insoupçonnés au mercato dans un passé récent, a un nouveau rêve. Dans le but de renforcer son milieu de terrain avec un joueur d’impact capable de récupérer les ballons et de distribuer, la direction olympienne a ciblé Youssouf Fofana. L’international français de 27 ans sera toutefois très difficile à déloger du Milan AC, où il est un titulaire indiscutable. Le joueur révélé à Strasbourg, avait ensuite pris une grande dimension du côté de l’AS Monaco, avant de rejoindre le Milan AC pour 26 ME en 2024.

L'OM adore le profil de Fofana

Depuis, il est un cadre du club lombard, à la lutte pour le Scudetto en Italie en compagnie de son voisin de l’Inter. Mais selon OM Fada, compte bien informé sur l’actualité de l’OM, son nom est murmuré à la Commanderie. Le fait que Fenerbahçe se soit intéressé à lui avant de prendre Matteo Guendouzi a certainement donné l’idée au club phocéen pour tenter sa chance.

Actuellement, aucune discussion n’est en cours entre les deux clubs, mais le profil plait beaucoup à Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Et nul doute que Roberto De Zerbi donnerait son feu vert à une telle opération, sachant que l’entraineur italien estime avoir besoin de joueurs capables d’amener de la performance et de la régularité à sa formation.

Mais sauf offre démente, le Milan AC n’est à priori pas vendeur pour Youssouf Fofana. Sa valeur approche les 30 millions d’euros, et aller le chercher au mois de janvier parait très compliqué. Rien n’empêche l’OM de placer ses pions en vue d’une arrivée l’été prochain, quand il n’aura plus que deux ans de contrat avec la formation italienne. Ce serait alors une très belle prise pour un joueur qui devrait faire partie de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique de l’été prochain.